今年上半年整體罪案3.2萬宗　升27.9%　反修例共拘9216人

警務處公布2020年上半年罪案數字，全港共錄得32,345宗罪案，較2019年同期的25,295宗增加7,050宗，升幅27.9%。暴力罪案則有4,507宗，較去年同期增加537宗，上升13.5%。 警方指出，上半年罪案升幅主要與反修例事件有關，相關罪案合共增加52.1%，當中與暴動和非法集結等有關的妨礙公安罪行升幅最高，達 7.1倍至203宗。 截至6月30日，反修例被捕人共9,216人，當中有四成即3,725為學生。

今年上半年整體罪案3.2萬宗，上升27.9%，警方指升幅與反修例事件有關。（資料圖片／張浩維攝）

根據警方數字顯示，今年上半年罪案升幅主要與反修例事件罪案有關，當中包括287宗縱火，較去年同期上升132宗，升幅85.2%；刑事毁壞有3,369宗，增加942宗，升幅38.8%；妨礙公安罪行（即暴動和非法集結等）有203宗，增178宗，上升7.1倍；藏有攻擊性武器有320宗，增111宗，上升53.1%；及藏有非法工具有138宗，升116宗，上升5.3倍，相關罪案合共增加1,479宗，上升52.1%。

反修例事件16人經警司警誡處理

截至2020年6月30日，與反修例事件相關的被捕人共9,216人。當中有3,725名學生（佔全部被捕人40.4%），而大專學生和中學生分別佔五成半和四成半。

警方已檢控1,972人，當中被控暴動罪的有653人。須承擔法律後果的有252人，包括被判簽保守行為的有108人、被定罪的有141人，涉及罪行包括暴動、非法集結、刑事毁壞、侮辱國旗、傷人、襲警及藏有攻擊性武器等，有57人已被判監禁，刑期由2星期至4年不等。大部份案件的司法程序正在進行中。另外，有16人經警司警誡處理。

警方在反修例事件相關的15宗爆炸品及5宗真槍案件中，合共拘捕83人，其中32人已被檢控，罪名包括製造爆炸品意圖危害生命或財產、製造或管有炸藥、意圖造成身體嚴重傷害而射擊、無牌管有槍械及／或彈藥等。