新冠肺炎｜政府總部員工食堂明起可供堂食　每枱限坐一人

本港新冠肺炎疫情越趨嚴重，政府周一（27日）再度收緊防疫措施，包括勒令全港食肆今日（29日）起禁止堂食7日。政府當時宣布，有11類餐飲業務處所可獲豁免，其中包括不對外開放的員工飯堂，港鐵、專營巴士公司、隧道經營者等的員工餐廳等，但並不包括政府總部食堂。 《香港01》收到行政署今日（29日）向員工發出的內部電郵，指金鐘政府總部職員餐廳明日（30日）起准予堂食，但限制每枱只限一人，每枱相隔1.5米距離，並要求入內前要量體溫，非進食期間須戴口罩。

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根據該內部電郵，政府總部內的食堂每張餐桌只可以坐一人，每張餐桌間須保持1.5米距離，同時顧客應盡量考慮外賣而非堂食，排隊購餐、取餐時亦應保持適當社交距離，顧客進入前須量體溫，在飯堂內除非正在飲食，其他時間都需要戴口罩。

至於立法會內的嘉嘉餐廳，據悉，將維持原有安排只限外賣，不准堂食。

行政署晚上回覆《香港01》查詢時指，根據《預防及控制疾病規例》599F，獲豁免的處所包括「由政府控制或管理的處所」，即包括政府總部食堂，此外，工作場所內專供受僱於該處的人使用的食堂，及提供予員工用膳期間的餐飲業務，均在豁免之列。

這些豁免場合仍需要嚴格遵守人數及容量限制，以及其他措施。

行政署強調，政府總部內的食堂只供職員使用，並不向公眾人士開放。