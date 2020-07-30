DSE 2020｜內地高校招港生計劃周六起放榜　早上8時看錄取結果

參加了內地高校招生計劃的DSE考生，本周六（8月1日）起一連7日，可在指定時間到廣東省教育考試院網頁查閱錄取結果。若未獲錄取者，可在下周五（7日）至8月9日遞交後補申請。

北京大學亦有參與內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃。（資料圖片／羅君豪攝）

教育局今日（30日）提醒，參加了內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的考生，須在本周六（8月1日）至下周五（7日）的指定日期及時段內，登入廣東省教育考試院網頁查閱錄取結果。

內地院校將在8月1日、4日、6日及7日早上8時，順序公布第一至第四志願的首輪錄取結果。至於達到最低錄取要求但首輪未獲錄取者，可在下周五（8月7日）下午4時至8月9日下午4時，在錄取系統內遞交「補錄志願」，填報兩所學校，每校最多4學科，後補的第一及第二志願結果，將於8月11日及12日早上8時放榜。

不論是首輪或後補獲錄取的學生，皆會於9月1日前收到院校郵寄的入學通知書，否則須直接聯繫院校，聯絡資料可於教育局網頁的「2020年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃專業目錄」內查閱。

國家教育部於2012/13學年開始推行「文憑試收生計劃」，至2020/21學年，共有122所內地高等院校參加計劃，涉及北京、上海、天津、重慶、廣東、福建、浙江、湖北、江蘇、四川、雲南、湖南、江西、山東、廣西、陝西、遼寧、河南、海南、甘肅、吉林及安徽。當中包括北京大學、清華大學、北京師範大學、復旦大學等著名院校。