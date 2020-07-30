新冠肺炎｜醫管局：4名病人入院後初步確診　14病人及1助理要檢疫

新冠肺炎疫情持續蔓延，至今已連續9日錄得破百宗確診。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（30日）表示，北區醫院、伊利沙伯醫院及明愛醫院共4名病人入院後初步確診，合共令14名同病格病人及1名病人助理被列作密切接觸者，需接受隔離檢疫。 此外，瑪嘉烈醫院4名支援服務員工確診，58名病人及20名職員檢測結果呈陰性，另有14名病人及26名職員仍在等候檢測結果，醫管局表示確診員工沒有處理過確診或懷疑確診病人，相信不是經病人護理過程感染。

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何婉霞表示，伊利沙伯醫院一名64歲有長期病患的男病人，7月28日因心臟問題入住內科病房，因病人白血球偏低，昨日轉送監察病房接受檢疫，同日初步確診。同一病格有8名病人，其中一人已出院，會被列作密切接觸者及需接受隔離。

另有一名71歲女病人因心臟問題入院，當時無發燒及情況穩定，其後因心口不適，3小時後送入隔離病房，故沒有員工及病人被列作密切接觸者。

北區醫院內科病房一名70歲女病人今早亦初步確診，她昨晚因疲累及無力而入院，發現其出現貧血，當時沒有發燒及情況穩定，其後發現她肺部有花、味覺也出現轉變，故轉入監察病房，同一病格有6名病人被列作密切接觸。由於病人沒有進行高風險程序，且醫護有穿合適裝備，故不列入密切接觸。

4歲初步確診男童於病房嘔吐 一服務助理須檢疫

此外，明愛醫院一名4歲男童昨日亦初步確診，昨晚已轉送瑪嘉烈醫院隔離病房。該名男童昨日發燒及嘔吐，送入明愛醫院監察病房，期間有嘔吐，一名病人服務助理當時沒有合適裝備，只戴口罩及手套，會被列作密切接觸者。同一兒科病房有2名病人及其家長，由於監察病床之間的距離較闊，故不是密切接觸者，醫院會繼續監察他們情況。

何婉霞今日表示，有4名病人入院後發現初步確診。（李澤彤攝）

瑪嘉烈醫院染疫員工 未完成追蹤工作

至於瑪嘉烈醫院4名支援服務員工亦確診，何婉霞表示，58名相關病人及20名職員檢測結果呈陰性，另有14名病人及26名職員仍在等候檢測結果。醫管局再追蹤多5名職員，列作密切接觸者接受檢疫，有關病房仍停收新症，其中一名確診職員住過的宿舍，已徹底清潔及會停用一段時間。何又解釋，上述確診員工沒有處理過確診或懷疑確診病人，相信不是經病人護理過程感染，加上社區有不少個案及有隱形病人，目前未完成追蹤工作。

何婉霞又表示，社區有大量隱形病人，職員即使小心把關，也難避免沒有明顯病徵病人入住普通科病房，會進一步加強院內篩查，則為本身無病徵，但屬高危群組如住慈雲山、曾光顧有確診個案的食肆、的士司機等人士檢測。