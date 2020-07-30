新冠肺炎｜有初步確診患者曾到紅磡街市　晚上7時關閉深層清潔

本港疫情嚴峻，爆發多個群組感染，當中涉及數個街市先後錄得確診個案。食環署今日（30日）宣布，因應今日新增初步確診個案與紅磡街市有關，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，紅磡街市今日將提早1小時於晚上7時關閉，以進行深層清潔消毒工作，且食環署已即時清潔及消毒初步確診者曾使用的範圍。

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食環署續指，該署職員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，同時呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衞生情況。而食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔，清潔消毒工作預計需時約4小時。

食環署發言人表示，一向關注公眾街市的衞生情況，除日間的恆常清潔工作外，街市管理服務承辦商每日於街市關閉後均會在各街巿進行徹底清潔。疫情期間，亦已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。食環署將繼續密切留意各街市的情況，有需要時會於其他街巿進行深層清潔消毒工作，以保持環境衞生。