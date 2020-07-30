新冠肺炎｜明起恢復日間堂食　黃家和：餐廳唔使咁慘

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全日禁堂食令今日（30日）實施第二日，政府宣布明日（31日）起，餐飲業可恢復於日間（即由上午5時至下午5時59分）提供堂食服務。餐飲聯業協會會長黃家和指，昨日（29日）有約300間餐廳暫停營業，聯同早前已暫停營業的食肆則有1,500間。昨日業界整體損失40%生意額，黃形容「昨日損失一定係最大」，認為讓食肆恢復日間堂食服務，起碼可讓市民有地方食飯，而餐廳亦「唔使咁慘」。 有工會直言，即使食肆可恢復日間堂食服務，對工友幫助極有限，「放無薪假都會繼續放，於事無補」。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和認為恢復日間堂食服務是好消息，直言「市面情況大家都知咩事，食肆同市民都怨聲載道」。他指昨日（29日）有約300間餐廳暫停營業，聯同早前已暫停營業的食肆則有1,500間。昨日業界整體損失40%生意額，有酒樓更暴跌90%生意；更有食肆指「捱唔住要執」。

黃形容「昨日損失一定係最大」，認為讓食肆恢復日間堂食服務起碼可讓市民有地方食飯，而餐廳亦「唔使咁慘」。雖然一枱僅限兩名顧客，黃家和指「未做得番全部生意，但都可以有番少少，唔使員工放無薪假」。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興則直言，恢復日間堂食對飲食業工友生計幫助不大。據他了解，現時約25萬名飲食業人手中，有3分一現時需放無薪假。即使食肆可恢復日間堂食，他預料暫停營業的食肆會繼續停開，「放無薪假都會繼續放，於事無補」。

對於政府今日公布明日食肆可恢復堂食服務，公民黨成員、日前報名參加立法選舉飲食界的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華狠批，「『朝令夕改』、『苛政猛於虎』原本以為只係成語書先見到，點知現實香港都會發生」。他估計有一半食肆因全日禁堂食而停開，現時可恢復日間堂食服務則陷入兩難，亦感十分困擾，「唔知開定唔好，開番對生意幫助都好有限」。

他斥「政府檢疫做唔好，要成個業界埋單」，並認為政府須盡快解決疫情才可真正幫助業界。他要求政府提早發放第二輪防疫抗疫基金資助，並考慮設第三輪基金。