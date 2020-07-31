新冠肺炎｜出院準則放寬引家屬擔憂　李立業：無傳染性、不用擔心

新冠肺炎第三波疫情在港肆虐，確診數字不斷上升。衛生防護中心近期放寬出院準則，患者經抗體測試測出抗體且病毒量低便可以出院，有入院兩周的病人同時對病毒及抗體呈陽性，獲安排出院，惟引發家屬擔憂。天水圍醫院急症室顧問醫生李立業今日在港台節目《千禧年代》中表示，患者有抗體則無傳染性，家屬不用擔心。 另外他表示，亞博館方艙醫院500張病床將在明日啟用，內部將有沖涼、洗手間、公共空間等設施，相信可以緩解公立醫院的壓力。

李立業表示，若確診病人已經通過抗體測試，則已經無傳染性。他強調，即使病毒測試仍然呈陽性，但驗到的只是病毒殘骸，家屬無需擔心。他指，更改出院標準後，病人平均住院日數，由20天減少至16至17天，有助加快病床流轉。

亞博的一號展館將用作「方艙醫院」，該展館可以容納500張病床。 （醫院管理局提供）

另外亞博館方艙醫院500張病床將在明日啟用，展館內有藥房、照X光及抽血儀器等。所有18至60歲的確診者都會由家中或檢疫中心被送到一號展館內的分流站，醫生會了解他的病歷，例如有無長期病、現時病徵，又會為病人量體溫、檢查脈膊、血氧濃度、照X光，去了解病情，其後再把病人分為三個類別，分到不同地方治療。

亞博館內的病人可以自由走動，場內有兩個公共空間，或設有梳化、電視；啟用初期只設31個廁所及5個流動浴室，病人或需分時段輪流洗澡。目前只使用了亞博館的Hall 1，至於日後若需要使用Hall 2，他則表示大約可以放置300至400張病床。

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