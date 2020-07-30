政府禁堂食日半內連環跪低　食衞局前政助陳凱欣：沒考慮上班情況

本地爆發第三波新冠肺炎疫情，政府自昨日（29日）收緊一系列防疫措施，包括全面禁止堂食，惟大批市民午膳時間需「遍地開餐」。政府昨晚宣佈閞放社區會堂供市民用膳，今早更宣佈明日（30日）起可恢復日間堂食服務，令市民質疑決定「朝令夕改」。 曾任食衞局政助、立法會議員陳凱欣認為，政府推行政策時「漏招」，忽略了其他持份者，如業界、工會意見，變成「好心做壞事」；香港理工大學應用社會科學系助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則認為，反映政府各環溝通失效，輸入不了平衡意見作全面思考。

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

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被問戶外工作僱員如何用膳時，張建宗提議可到郊野公園，言論被批「離地」。（資料圖片）

回顧由政府於周一（27日）宣佈一系列措施時，在記者會上已有記者追問，在全日禁堂食後，工作性質不能在家工作的僱員如何用膳。政務司司長張建宗當時只回應，「大家容忍一陣。禁堂食後，郊野公園食得唔得呢？無限制，唔好有環境污染、將飯盒周團扔。」



全面禁止堂食由昨日起開實施，惟首日一時陽光猛烈、一時又有雷雨，多區打工仔在公園、天橋底進食，十分狼狽，有建造業工友只能在地盤附近進食，更有媒體拍攝到有市民「跪地進食」，社會怨聲載道。



政府同日晚上突然出稿指，開放位於全港18區的19間社區中心、會堂，供市民用膳，今早更宣佈在檢視餐飲業務的實際情況後，明白措施對上班僱員帶來不便和困難，決定由明日（31日）起，餐飲業可恢復於日間提供堂食服務，措施將維持至8月4日，每檯人數限兩人，入座率不多於五成。



7月30日，民政事務署開放19個社區會堂及社區中心供有需要的市民入內用膳。（高仲明攝）

陳凱欣：先宣佈開放社區中心後撤回 如「連環跪低」



曾任食衞局政助、立法會議員陳凱欣形容，昨日中午情況如同「災難性」，不少市民在後樓梯、街邊進食，畫面除了令人難受外，更擔心引發公共衛生問題，「點解唔可以喺街食煙，又可以喺街食飯？」陳指，政府當時亦已知「瀨嘢」，昨晚打算補鑊，開放19個社區中心，但隨即被質疑與食肆的分別，今日已無法「死撐」，變相「連環跪低」，認為會影響到市民對政府防疫決定的信心。



陳凱欣指，政府當初全日禁堂食是「算漏招」，沒有考慮到實際上班情況。她指，參考以往在政府工作經驗，處理嚴峻疫情時，部分會議中僅得醫管局、食衞局、傳染病學家等代表，各方一心堵截病毒，或忽略了其他持份者，如業界、工會的意見，令到是次「好心做壞事」，亦望以後官員推政策時可更「貼地」。



曾任食衞局政助、立法會議員陳凱欣認為，政府「漏招」，變相「好心做壞事」。（資料圖片）

學者：反映各環溝通失效



香港理工大學應用社會科學系助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，政府施政出現問題已一段時間，是次再突顯與各環溝通失效，輸入不了平衡意見作全面思考，一直沒聽專家意見。他批評，全面禁堂食，卻沒有全面停工作配合，「憑常識都知有問題」，直斥政府欠缺想像力，認為「真係唔知，無諗過啲人真係要踎喺街食嘢」。



他又認為，禁堂食一事令到「天怒人怨」，政府昨晚試圖即刻「變招」，開放19區社區中心補鑊，但解決不了核心問題，今早「知死」宣布撤回決定，等於過去2日如同「白做」，形容過程「肉酸」。鍾認為，事件亦反映到政府缺乏管治意志，「殺到埋身先知有問題」，事前沒有想好計劃影響、成效。

