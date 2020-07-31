新冠肺炎｜堅城建築同層清潔工確診　新城電台相關確診增至8人

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（31日）在記者上會公布，辦公室位於觀塘創紀之城的「堅城（梁氏）建築有限公司」群組，再有1人新增確診，連同負責清潔堅城辦公室洗手間的確診清潔工，累計25人確診。 另外，曾有員工確診的新城電台，再有2人確診（#3193及#3194），累計與電台相關個案共有8宗。 新城電台回覆指，據掌握資料，共2名員工及3名嘉賓主持確診，而曾與新增確診者有工作接觸的員工皆會再接受檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日（31日) 記者上會公布，辦公室位於觀塘創紀之城的「堅城（梁氏）建築有限公司」群組，再有1人新增確診，而在創紀之城的清潔工亦確診。（高仲明攝）

張竹君表示，堅城（梁氏）建築群組再有1人確診，新增個案已在周二（28日）已送入檢疫中心，即在中心內確診。而堅城辦公室所在地（觀塘創紀之城）亦有一名清潔工（#3198）確診，有關人員負責清潔堅城該層（11樓）洗手間。連同新增確診的清潔工，堅城群組共25人確診。

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張竹君指，新城電台相關群組再增兩宗確診，分別為#3193及#3194，即該群組相關個案增至8宗。

而新城電台回覆《香港01》查詢時表示，據掌握資料，至今累計只有5人確診（包括2名員工及3名嘉賓主持）。今日新增確診者最後到訪電台的日子是上周二（21日），之後沒再進入電台工作，至於新增確診者身份，新城表示需尊重其意願，不便透露。新城電台已在上周三（22日）為整個辦公室進行全面消毒清潔，為安全起見，新城會安排曾與新增確診者有工作接觸的員工作另一輪新冠狀病毒測試。



新城電台所知的確診員工包括新城知訊台執行總監程凱欣、1名營業部員工；以及３名嘉賓主持，包括24歲女歌手施匡翹、何民傑（Raymond Ho）及今日新增個案。而曾到新城電台錄音、其後確診的時裝設計師鄧達智，新城形容他是感染源頭不明。

張竹君指，新增的121宗確診個案中，有62宗與確診個案有關聯個案，當中48宗為家庭群組，又或曾與親友吃飯聚會。

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