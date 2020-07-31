新冠肺炎｜建築師指院舍常有黑廁　通風欠佳衛生情況差

新冠肺炎疫情持續，香港建築師學會、規劃師學會、測量師學會及園境師學會，就疫情下的城市規劃開網上研討會。規劃師學會城市健康小組聯席召集人伍德華稱，長遠而言，香港應融合健康與城市規劃，包括研究發展多用途的酒店及渡假村，於必要時將設施用作隔離用途。 會上亦有建築師指，曾走訪多間院舍，發現黑廁問題常見，衛生及通風情況不理想。

早前曾有公屋邨住戶因改裝排氣管而傳播病毒惹起關注。（資料圖片）

香港建築師學會、規劃師學會、測量師學會及園境師學會，就疫情下的城市規劃開網上研討會。

倡建多用途酒店、渡假村

規劃師學會城市健康小組聯席召集人伍德華就疫情下的城市規劃提三大方向，分別為深化規劃與健康聯繫，建立跨專業合作平台，包括規劃、建築及醫療；重塑健康抗疫力城市，包括檢討設施功能，研究設立多用途的酒店、渡假村等，必要時可將設施轉為隔離檢疫用途，並設定健康指標。此外，他建議根據不同活動感染風險，規劃設計街道、公園、商場、住宅，院舍等設施。

此外，有建築師發言指，曾走訪不同老人院舍、特殊需要人士院舍、學校等地，發現黑廁情況常有，導致洗手間的衛生情況、通風等不理想，甚至有喉管的防鏽油剝落。

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