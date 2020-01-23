第三季爆12宗醫療事故　導尿管碎片遺婦人子宮　超聲波掃描後取出

2019年第三季，公立醫院一共發生12宗醫療事故、17宗藥物事故。 其中一名延遲流產病人在術中出現子宮流血，而醫生其後為其插入導尿管，而導尿管在注水期間破裂。而醫護人員在隨後的跟進中，發現患者陰道分泌物增多，並在超聲波檢查中，發現子宮頸內管中有管狀物體，其後醫護人員取出導尿管的碎片。

2019年第三季，公立醫院一共發生12宗醫療事故、17宗藥物事故。而醫療事故分別為6宗住院自殺、5宗殘留物件在病人體內、1宗自行離院。

2019年第三季，公立醫院一共發生12宗醫療事故、17宗藥物事故。

導尿管碎片遺留在子宮

一名延遲流產（missed miscarriage）病人在手術中出現子宮出血，醫生決定為其進行宮內氣囊填塞（Intrauterine balloon tamponade），並插入導尿管，而導尿管在注水期間破裂。而其後，醫生再插入另一個導尿管，並被注入40毫升的水。其後，病人的流血情況得到控制，而導尿管亦被去除，而病人亦在三日後出院。

在隨後的跟進中，患者被發現陰道分泌物增多。而超聲掃描後，醫生發現子宮頸內管中有管狀物體，並通過宮腔鏡鉗取出導尿管的碎片。

牽開器遺留腹部 經X光檢查後發現

此外，一名患有子宮癌的患者在全身麻醉下，接受了選擇性經腹部子宮切除手術（elective abdominal hysterectomy）及雙側輸卵管及卵巢切除術（bilateral salpingo-oopherectomy）。醫生將一個金屬可伸展牽開器（metal malleable retractor）放置於患者腹部，以幫助腹腔閉合。而在外科醫生離開手術台並進行記錄時，兩名醫生則負責進行傷口縫合。

而在完成第一次點算後，擦手護士（scrub nurse）表示第一次點算正確，不過牽開器仍在使用中。而在第二次點算開始後，注射針、紗布數量被確認正確。而置有牽開器的托盤未被點算，不過外科醫生及麻醉師已經聽到第二次點算正確。

而在最後點算中，可伸展牽開器並沒有被發現，而隨後醫生經X光檢查後，發現遺留牽開器。在醫生向病人解釋後，病人被送回手術室，遺留的牽開器被取出。

另外，有一名接受插管及中心插線的心臟衰竭及呼吸衰竭病人，醫生在為其插入導管後，沒有發現有導線未被移除。而在助護亦沒有正確記錄。而在其後的胸部X光檢查中，遺留在患者體內的導線才被察覺，而導線才被移除。

此外，亦有一宗個案指，有醫護將紗布遺留在孕婦的陰道中；亦個案指，有病人在進行植入物除去術後，被發現有金屬碎片殘留。