將軍澳醫院打造「智慧手術室」　料可減少醫療事故、醫護工作量

醫院管理局有意在公立醫院推行「智慧醫院」，將軍澳醫院就率先打造「智慧手術室」自行研發了智能儀表板、智能上傳系統、手術護理系統等，可以提升服務量及加強病人安全的新技術。 該院的護士透露，昔日醫護人員依賴紙筆紀錄，現時有多個智能系統協助，工作量大減一半；而系統設有響鬧、顏色提示功能，一旦有手術用的物料遺留在病人體內，會提示醫護人員取出，料可助減少醫療事故。

手術室智能儀表板可顯示醫護人員的實時位置及醫療儀器的分布，以及手術室正進行甚麼手術、手術的進度等。 （李澤彤攝）

將軍澳醫院是全港首間研發智能上傳系統、手術室智能儀表板的醫院，儀表板可顯示醫護人員的實時位置及醫療儀器的分布，以及手術室正進行甚麼手術、手術的進度等。該院麻醉科及手術室資深護師顏海狄表示，以往難以預測手術完結時間，需待上一個手術完成後，才可安排下一個手術的病人做術前檢查，但在儀表板的協助下，可預先在病房為病人做術前檢查，減低手術室的真空期，「可能可以做多一個手術！」

一名手術室護士點算紗布數目時，另一位護士會在旁用電子系統紀錄紗布數目。（李澤彤攝）

該院自2014年起也開始使用「手術護理智能系統」，醫護人員毋須再用紙筆紀錄，只要把資料輸入到平板電腦，資料就會即時顯示在手術室內的智能電視。例如醫護在病人肚內放了一塊紗布，在平板電腦輸入「1」，電視就會以紅色標示病人肚內有一塊紗布，提醒醫護勿忘把紗布取出，「以前用手寫可能會有手民之誤，而家手術遺留（用品）機會就減少。」醫護也可在系統設定鬧鐘提示，「有時可能隔幾個鐘要再打一次抗生素，就可以預先設定。」

該院日間手術中心資深護師葉林灝坦言，昔日醫護人員依賴紙筆紀錄，現時有多個智能系統協助，工作量大大減少了一半，「護士以前將紅筆、黑筆綁埋一齊，因為做一個手術，同一個內容需要抄4次，而家就只需要做1次，亦唔使做分類存檔。」

將軍澳醫院手術室。 （李澤彤）

醫院管理局九龍東醫院聯網資訊科技統籌鄭鴻佳表示，他與5、6名護士共同研發出多個智能系統，坦言需花時間指導醫護人員如何使用新技術，惟相信服務質素提升，該院每年6500個預約手術的病人可以受惠。他指智能系統屬封閉系統，與外界沒有聯繫，相信資料被盜的機會不高。現時將軍澳醫院12個手術室都配備了智能系統，而屯門醫院、聯合醫院、律敦治醫院已引入了手術護理智能系統；聯合醫院及伊利沙伯醫院亦正使用手術室智能儀表板，鄭鴻佳稱已與總部資訊科技部門同事溝通，希望把新技術推廣到其他醫院。