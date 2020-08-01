新冠肺炎｜增39食肆確診者到訪　57歲女患者到文華東方K11共11處

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，連續10日均錄得逾百宗確診個案。衞生防護中心周五（7月31日）晚上更新確診患者到訪過的地方，新增39間食肆，包括大角咀大同新邨譚仔三哥米線、新城市廣場Shake Shack、美孚新邨美心MX等 再有患者潛伏期廣遊香港，其中一名57歲女患者到訪11處地方，衞生防護中心列出7月29日所收報告，她潛伏期曾到多間著名餐廳：文華東方酒店文華廳、海港城Amelia、唐人館及炊公館等。

衞生防護中心更新確診患者潛伏期間行蹤，新增39間食肆曾有確診者潛伏期間光顧。有多間連鎖餐廳上榜，包括大角咀大同新邨譚仔三哥米線、新九龍廣場八方雲集、康怡廣場茶木、美孚新邨美心MX等。

而行蹤方面，觀塘APM亦有上榜，愛東商場、南豐中心等亦曾有確診者到訪。

至少兩患者伏期間曾到10處或以上

一名57歲女患者（個案編號第2990號），報稱居於將軍澳都會駅7座及黃大仙翠竹花園9座。中心刊出在7 29日收到的報告，她在潛伏期曾到11個地方，包括多間著名貴價食肆，如文華東方酒文華廳、K11蓮苑、海港城Amelia、唐人館及國際廣場炊公館等，惟未知為報告日期或到訪日期，她是本月23日發病。

另一名37歲男患者（個案編號第2696號），潛伏期足跡也涉及10個。他居於大埔運頭塘邨，所到食肆的價錢相對平民，如APM cookedDeli、新達廣場敏華冰廳和麥當勞、及新城市廣場三期Isaac Toast等，報告日期為7月26日。

↓↓點擊睇其中6名患者潛伏期去過邊↓↓

+ 2

海之戀Ruby Tuesday、新城市廣場Shake Shack上榜

而一名37歲男患者（個案編號第2690號），他在7月24日發病，在26日的報告顯示，他潛伏期到訪9處地方，包括荃灣海之戀商場Ruby Tuesday及葵青多幢工商廈，資料未有列出他的住址。

於7月27日發病的一名51歲女患者（個案編號第3067號），居於馬鞍山富寶花園5座，在29日的報告顯示，她在潛伏期到訪5處地方，包括新城市廣場Shake Shack、九龍城十字冰室等。

+ 28 + 27 + 26

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼