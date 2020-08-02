新冠肺炎｜武漢6方艙醫院專家將留港半年　團隊7月27已獲悉需來港

中央早前決定派員來港加強新型冠狀病毒檢測，另會派員助本港建方艙醫院。據內地傳媒報道，來自廣東省60人的檢測隊通行證簽注停留時間為1個月，而「內地方艙醫院支援隊」則可在港停留半年，6名核心成員包括有武昌方艙醫院院長萬軍及副院長馬永剛。 團隊早前於7月23日於國家衛健委主持下，與本港有關方面召視像會議，並早於7月27日獲悉需來港協助，7月30日國家各部門曾於深圳舉行一場會議，談及香港方艙醫院的規模、人員組成等。

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特首林鄭月娥早前因應本地新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，向中央請求抗疫相關支援，其後中央決定派員來港支援。

檢測隊料留港1個月 方艙專家准留港半年

據內媒《長江日報》報道，由廣東醫療隊構成的「內地核酸檢測支援隊」今日（2日）起出發來港，其香港通行證簽注停留時間為1個月，而「內地方艙醫院支援隊」則可在港停留半年。

該隊伍的主要成員，包括武漢大學人民醫院副院長、武昌方艙醫院院長萬軍，武昌方艙醫院副院長、武漢大學人民醫院醫療部副主任馬永剛，武漢大學人民醫院醫院感染預防與控制辦公室主任成於珈，武漢大學人民醫院護理部副主任劉春英，以及建築方面的專家，分別來自中南建築設計院股份有限公司和武漢中信建築設計總院有限公司。

支援隊將為香港亞洲國際博覽館改建為「方艙醫院」提供設計、運營和管理經驗的技術支持，亦已拿到了該場館的平面圖進行研究，將依據場館情況進行排氣通風管道改造，以及三區兩通道改造等。

內地方艙醫院支援隊主體人員包括武漢大學人民醫院副院長、武昌方艙醫院院長萬軍，武昌方艙醫院副院長、武漢大學人民醫院醫療部副主任馬永剛，武漢大學人民醫院醫院感染預防與控制辦公室主任成於珈，武漢大學人民醫院護理部副主任劉春英。另兩位專家，分別來自中南建築設計院股份有限公司、武漢中信建築設計總院有限公司。（長江日報圖片）

指導將「按照一國兩制要求、遵守香港法律法規」

方艙醫院支援隊的隊長萬軍稱，需按照一國兩制的要求、在遵守香港法律法規的前提下，進行專業支持和指導。他感覺此行責任重大，除了需將在武漢方艙的經驗帶過去亦「要把中央政府、全國人民對香港人民的深情厚誼帶過去」。

武漢專家7月27日獲通知需來港 港官員三日後上深圳開協調會

馬永剛受訪時透露，武漢大學人民醫院團隊在7月23日，在國家衛健委主持下和「香港醫藥健康局」召開視像會議，分享了武昌方艙醫院的運行及管理等，至7月27日獲悉自己和幾名同事將被派往香港。至7月30日，萬軍前往深圳參加由國家有關部門組織的協調會，會議內容涉及香港方艙醫院的規模、人員組成等。

據本港媒體引述消息稱，食物及衞生局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀亦有出席該會議，席間亦談及擴大本港檢測量的議題。