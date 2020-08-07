新冠肺炎｜個案高企　深層清潔服務需求激增　即日「急單」收雙倍

本港疫情大爆發，確診個案「緊有一個喺左近」。坊間提供「深層消毒」的清潔公司有價有市，收費大多逾千元起跳，《香港01》記者以客人身分查詢，發現最少有兩間公司，即日急單需加價1倍，一間千呎內食肆，有清潔公司報價近萬元。 有抗毒塗層公司的負責人亦透露，自第三波疫情爆發以來，訂單急增5成，連日來應接不暇。有曾花近數千元光顧相關服務的餐廳東主稱，希望可「買個安心」。 （全城抗疫系列之一）

不少住宅、商廈及食肆獲悉有確診者曾到訪後，均會選購坊間的深層消毒服務。（資料圖片）

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本港累計確診個案已衝破三千大關，上升趨勢未見緩和。各區均有多人中招，亦遍及不同階層及工種。曾出現確診個案的機構、食肆、住宅及商廈，事後紛紛進行消毒清潔，部分人亦會選購外間的深層消毒服務，期望加強保障。

千呎食肆 霧化消毒盛惠近萬元一次

記者以客人身份，向多間消毒公司查詢1000呎以內食肆的消毒報價。有公司稱，連日來訂單不斷，亦由於人手緊張，急單需加價近1倍至9000元，服務包括以特製消毒劑進行霧化消毒，「比其他公司有效。」

另一間消毒公司則指，由於人手所限，將按服務時間優次收費，基本價為1500元，會於訂單後7日提供服務，即日急單則需雙倍收費，所有報價已包消毒認證。銷售員又解釋指，公司採用自創、已取專利的超聲波霧化技術，屬全港獨有，能深入處所四周，「噴水式嗰隻，會濕晒，我哋都唔建議，比較粗劣。」

他又標榜消毒藥水所採用的次氯酸，經FDA認證，有別於坊間的噴水式消毒服務，不會導致纖維化，人體吸入後無害。

有公司則報價1800元，又表明並無附加費，一般而言，一至兩個工作天便可安排消毒，能否即日處理，則視乎人手。該公司的宣傳單張又顯示，霧化機可將消毒劑霧化，進行深層消毒，可殺滅多種病毒及細菌，包括冠狀病毒，殺菌力高達99.99%。

疫情持續，清潔服務需求不斷增加。（資料圖片）

抗菌塗層訂單急增五成

霧化深層清潔以外，亦有公司專營抗毒塗層服務。與科大合研專利技術、捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室顧問洪思聰指，第三波疫情以來，訂單急增5成，客源包括商廈、辦公室及住宅等，近日亦相繼有疑似個案的相連人士查詢，「都會擔心中招，所以想做定防禦。」他指，殺菌塗層殺菌期最長可維持90天，更可殺滅99.9%的貓杯狀病毒，包括新冠肺炎，有關技術已取專利。

價錢方面，則按情況而定，商住單位以平方呎計算，大廈、商場及學校則視乎所需範圍及實地視察後報價，1000呎以內食肆介乎2000多至4000元不等，緩急先後則視乎需要，院舍等照顧有需要人士場所亦會優先。不過，他坦承高危地區包括慈雲山一帶的訂單，要先做行風險評估及視乎員工意願。他又提到，抗毒塗層屬預防性，與事後補救的霧化消毒可兩者互補。

有食肆東主指，得悉有確診者曾出沒後，已即時聯絡消毒公司，自費進行深層清潔，雖然政府並無要求，衛生署亦無提供消毒指引，但仍決定主動停業，「都係想買個安心，消毒得徹底，客人返嚟食嘢都有信心。」

不過，有專家認為，深層消毒安全性成疑，亦有同等效用的平價版替代方案，有感染及傳染病科專科醫生表示，大眾需清楚知悉所使用的物料成分，達醫療級別的霧化消毒主要使用雙氧水進行，亦為國際認可，其他以外噴劑則需自行斟酌研究。有學者研究則指，1比99等家用漂白劑已可殺滅病毒。

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新冠肺炎疫情肆虐，多幢住宅成為疫廈，現行做法下，物業管理公司會派員到場於公共位置進行消毒清潔。（資料圖片）

清潔公司：1:99漂白水係最有效實惠做法

食肆以外，疫廈亦是染疫重災區，經營清潔公司的香港服務同盟召集人甄韋喬表示，公司旗下現承辦廿多間屋苑的清潔服務合約，倘有住戶確診，會按管理公司要求進行消毒清潔，包括以1比99稀釋漂白水消毒公共位置，「係沙士後，恆久以來最經濟、有效同實惠的做法」，他又指，有少部分屋苑如經濟許可，會特別外購深層清潔服務，加強保障。他又提到，公司亦有包辦塗層服務，曾為有學生家長確診的學校進行深層消毒，近日亦接獲不少公司查詢報價，「日日都有」。

香港物業管理公司協會會長陳志球則指，倘大廈或商場內有人確診，衛生署會通知物管公司，並派員到場清潔，物管公司則會啟動應變方案，包括事前與業主立案法團或商場業主協議的清潔安排，有部分甚至已成立特別組，調派清潔工負責，亦已張羅足夠防護裝備。他又提到，部分清潔合約承辦商或會自行包辦消毒工序，或委托外判清潔公司，視乎業主所需。