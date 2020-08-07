新冠肺炎｜霧化消毒服務有價有市　專家憂安全成疑：漂白水已經夠

本港疫情失控，不少企業或食肆外購深層消毒服務，「大清洗」以求安心。不過，坊間公司收費絕不便宜，倘是即日急單，以千呎內食肆計算，有清潔公司索價近萬元。各大清潔消毒公司同樣以霧化作招徠，但所使用消毒劑不同，部分未有清晰交代所使用成分。有化學專家表示，霧化消毒安全成疑，憂對肺部造成損害，且亦有同等效用的平價版替代方案。有感染及傳染病科專科醫生表示，達醫療級別的霧化消毒主要使用雙氧水，提醒大眾留意慎選。 港大研究則顯示，1比44及1比99的家用漂白水已可殺滅病毒。 （全城抗疫系列之二）

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不少住宅、商廈及食肆獲悉有確診者曾到訪後，均會選購坊間的深層消毒服務。（資料圖片）

港大化學系博士鄺士山（K kwong）表示，深層消毒一般以霧化方式，進行大範圍噴灑，以此方式殺菌「一定得」，但其安全性成疑，「大規模使用猶如自殺行為」。他解釋，人體肺部脆弱，倘吸入化學物質，或有部分殘留體內，會造成永久傷害，尤其是負責噴灑工序的消毒人員，須佩戴P100級防護裝備，始能有效阻隔；至於用家方面，接觸霧化後遺留的液體問題不大，「但我自己一定唔會用。」

坊間不少公司霧化時使用特製消毒劑均聲稱無害，他則指，只有用水或酒精始能稱得上安全，因具揮發性，使用消毒劑則有相當程度風險，雖然不少公司表明通過各種科學認證，但有「捉字蚤」之嫌，因無實據證明誤吸無害，「食用無毒，唔等於吸入冇毒。」鄺士山舉例指，鹽本身無害，但經霧化後倘吸進肺部，嚴重者可以致命。

K Kwong表示，自己不會使用霧化消毒劑或霧化消毒服務。（資料圖片）

他又直言，市民以稀釋漂白水抹拭，已具足夠殺菌效用，甚至可考慮「自己搵部蒸氣機噴水仲方便，都做到同樣效果（霧化消毒）。」K kwong又以滅蚤「炸彈」作比喻，指霧化消毒原理相似，指使用期間必須離開，否則後果堪虞。

港大研究：稀釋漂白水已可滅殺病毒

港大醫學院早前研究發現，新型冠狀病毒在環境中可長時間存活，最長可在外科口罩外層存活7日，在玻璃、鈔票等表面可存活2日，在紙巾表面則只能存留3小時。團隊又發現，環境溫度對病毒亦有影響，溫度愈高，病毒愈快失去感染力，病毒在22度環境下可存活14日，37度的環境可存活2日，70度的環境則只能存活5分鐘。

研究再進一步顯示，清潔劑有效殺死病毒，使用1比49及1比99家用漂白水等用品 (見圖) ，全部在5分鐘後檢測後不出病毒。相關研究已刊登於醫學期刊《刺針微生物》。

港大研究發現，1比49及1比99家用漂白水，可有效殺滅新冠肺炎病毒。（資料圖片）

港大醫學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文接受《香港01》查詢時表示，家居、食肆等使用1比49及1比99家用漂白水，已足夠殺滅細菌。至於霧化消毒成效方面，團隊暫無進行相關研究。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，霧化消毒有其作用，因可噴灑至環境每一角落，「有啲位自己都唔覺，但霧化就可以捐窿捐罅」，除漂白水等基本清潔程序外，有醫院隔離病房亦會使用達醫療級別的雙氧水霧化消毒，另亦有私家醫院使用非家用手提式、可殺滅病毒基因的紫外光燈照射環境空間，均是國際認可的傳統醫院消毒做法，亦有科學實證及文獻支持。

至於坊間其他消毒及抗病毒方法，包括利用雙氧水以外消毒劑進行的霧化消毒，他則有所保留，又指有「好大研究價值」，「唔敢講有用，亦都唔敢無用」，他提醒用家自行斟酌。他又指，基於公眾知情權，公司有責任向用家公開所使用成分，「有權知道拎啲咩嘢嚟噴」，用家購買服務時，亦應知悉相關技術原理，以及其是否獲獨立官方機構認同，包括世衛、美國疾病控制和預防中心等推薦。他又關注光觸媒等抗病毒技術，是否如其所聲稱的持久力，以及能否混合其他消毒用品使用。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷提醒指，購買市面消毒服務時應留意其原理及成分，亦可參考醫療級別做法。（資料圖片）

醫生：切忌來回抹拭物品

曾祈殷表示，一般出現確診個案，正確使用稀釋的漂白水進行消毒，「都已經好夠。」他提醒，市民使用時，緊記予漂白水停留物件最少10分鐘，「唔好咁就過水」，亦切忌來回抹拭，使用的抹布應該分門別類，「唔好抹地下塊布，拎嚟抹其他嘢。」

消委會發言人表示，暫未收到有相關清潔服務分類投訴。

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