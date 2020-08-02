新冠肺炎｜明愛醫生中招　內科病房4人感染　醫管局：屬社區感染

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，今日（2日）共新增115宗確診個案，連續第12天「破百」。 對於昨日明愛醫院有內科醫生初步確診，醫管局指出，已就事件作出追蹤，昨日病房一名男病人亦初步確診，連計早前確診的兩名病人，同一病房共有4人確診。不過，醫管局強調，該名醫生的同住家人早前已確診，估計醫生被家人感染的機會較高；而三名病人住在不同病格，相信他們並非互相傳染，很大機會是在社區感染。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（黃舒慧攝）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞說，得悉明愛醫院內科醫生初步確診後，醫院已作出追縱，昨日亦有一名87歲住院男病人初步確診。她又指，除了上述醫生及男病人外，先後亦有兩名病人染疫，他們分別在7月25日及26日確診，個案編號是2604及2688，即同一病房內有四人確診。

相信並非互相傳染

何強調，就同一病房內有四人確診，表示「我哋好緊張」，並就此開會。參考他們的流行病學關連後，何稱醫生的同住母親早前亦確診，母親在較早已有病徵，早在7月23日已開始咳嗽，至7月31日再度求醫後，同日晚上證實確診，故醫生的最後上班日是7月31日，而他在8月1日到急症室求醫。何說，由於醫生與家人同住，並曾一起用膳及共用廁所，加上醫生在院內亦有穿著保護衣及注意手部衛生，相信醫生被家人感染的機會較高。

何又指，病房的三名病人亦住在不同病格，本身亦無接觸，相信他們並非互相傳染，很大機會在社區感染。何說，該名醫生曾在7月25日期間，為病房內的2688號病人看症，病人在翌日確診。不過，該名病人已氣喘數天，肺片亦有花，相信在醫生接觸該名病人前，病人早已受感染，強調認為是社區感染。

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

+ 15 + 14 + 13

曾與三名醫生用膳

何又指，由於確診醫生曾與三名醫生一同用餐，故三名醫生被列作密切接觸者，需要檢疫；另有24名同事被列為其他接觸者。

至於有關病房已停止接收新症，病房內的病人亦要停止出院。她續指，病格內的病人及醫生有佩戴口罩，初步資料顯示，有17名病人被列出其他接觸者，需要在28日觀察有否出現病徵，並要量度體溫。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（黃舒慧攝）

初步確診病人 病源或在老人院

至於87歲的初步確診男病人，本身於大埔道兆善護老中心入住。7月23入院後有肺花，但無發燒，由於他居住在老人院，故醫院安排他進入監測病房，但兩次檢測後呈陰性，才被送入普通病房。直至27日，病人開始發燒、白血球偏低，再作檢測後，於8月1日驗出陽性，並轉送負壓病房醫治。何解釋，長者有長期病患，故病徵未必立即「起曬」。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，病源有機會在老人中心，將安排員工及院友做檢測。

聯合醫院負壓系統曾暫停

何婉霞續指，聯合醫院在凌晨4時40分期間，其煙霧警告系統誤嗚，在旁隔離病房的負壓系統，於是按自動設定停止運作，工作人員檢查後，約在5時恢復運作。

她說，當時病房內有6名確診病人，但無人曾進出病房，病房亦無作霧化程序，而職員亦有穿著個人保護裝備，相信感染風險甚低。