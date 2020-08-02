新冠肺炎｜調查：87%人疫情下受壓感焦慮　建議僱主提供適切協助

半島青年商會於5月至7月期間，訪問了801名在職人士，了解其精神健康狀況。結果顯示87%受訪者在疫情下受壓或感到焦慮，當中個人健康與工作前景為主要壓力來源；旅遊業、醫療及設計行業面對較大壓力；同時受訪者當中只有不足一成會尋求專業協助。

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半島青年商會社會發展組於5月至7月期間，以網上問題的形式訪問了801名18-65歲在職人士，以了解其受壓及精神情況與應對方式，受訪者當中超過一半為25-34歲（55%），當中男女比例為4:6。

近九成僱員面對中等或以上程度壓力

據調查結果顯示，有87%受訪者表示正面臨中等或以上程度的壓力；有52%受訪者指有輕度或以上的憂慮。團隊指，雖然當中有43%受訪者屬輕度憂慮類別，但若不正視則情況有機會惡化，引發重度焦慮與其他精神病，建議自我調整效果不大的僱員需向專業正規的輔導尋求協助。

壓力來源受疫情影響

調查結果亦顯示，受訪者主要壓力來源為個人健康（72.7%）、工作前景（65.7%）及疫情持續（53.6%）。團隊指數據反映受訪者過去數月對疫情的心理壓力；而行業方面，旅遊業面對的壓力程度最高（19.07%），其次為醫療行業（17.72%）以及設計行業（17%）。而當中旅遊業人士所面對的壓力程度更介乎於中至高水平的臨界點。團隊指數據反映受訪者的心理健康受到疫情發展的影響，從而引申心理健康與環境因素有密切的關係。

僱主提供支援可減低員工壓力

調查結果又顯示，新入職與低收入僱員（少於一萬）普遍壓力和焦慮程度都較高；而眾多年齡層中，40歲以上的組別會有較高壓力指數的趨向。調查結果亦顯示，僱主有提供情緒支援的僱員，壓力與焦慮指數都顯著地低，因此，團隊建議僱主應多向僱員提供適切的協助，例如透過公司政策協助新員工渡過適應期等。

僅一成人會尋求專業協助

對於應對壓力的方法，受訪者當中主要以休息（79.9%）、運動（69.7%）及消閑娛樂（64.2%）為主要的減壓方法。僅有一成受訪者表示會尋求專業協助，而尋求協助的比率亦會隨年齡增長而下降，反映受訪者較傾向以自己的方或解決焦慮與壓力問題。

對於改善香港在職人士的精神健康狀況，團隊認為政府、僱主及僱員三個持份者都應合力改善情況。團隊認為政府可以加強精神健康的教育和宣傳；而僱主可以提供平均工作量予員工，以免因工作量而造成壓力，又應該塑造彈性上班時間等企業文化；而員工方面，應做到工作與生活平衡，定期檢視精神健康，並應適時尋找協助。