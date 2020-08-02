新冠肺炎｜遭假冒名義發病毒測試優惠信件　中大醫務中心報警處理

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情持續，香港中文大學醫務中心近日發現，有人假冒醫務中心名義發信，聲稱推出「新型冠狀病毒測試優惠套餐」，署名為「香港中文大學醫務中心營運總監胡志遠教授」。中大醫務中心特此嚴正澄清，從未發出有關信件及訊息，嚴厲譴責假冒行為，將會報警處理。

香港中文大學醫務中心發現，有人假冒醫務中心名義發信，聲稱推出「新型冠狀病毒測試優惠套餐」，醫務中心嚴厲譴責相關假冒行為。（中大醫務中心facebook圖片）

中大醫務中心今日（2日）發聲明，發現有人假冒醫務中心名義發出信件，聲稱將為疫情嚴重地區住戶，推出「新型冠狀病毒測試優惠套餐」，信內附有一個WhatsApp聯絡號碼及一個專線電話號碼，並署名「香港中文大學醫務中心營運總監胡志遠教授」。

相關內容全屬虛構及假冒

中大醫務中心特此嚴正澄清，從未發出有關信件及訊息，相關內容全屬虛構及假冒，與中心絕無任何關係。中大醫務中心嚴厲譴責相關假冒行為，將會報警處理，並保留一切追究權利。

中大醫務中心提醒公眾，鑑於近期檢測服務需求大增，醫務中心目前只接受團體及企業預約新型冠狀病毒檢測服務，並只會透過相關服務專頁 （https://cuclinic.hk/zh-hant/services/covid19test/）接受查詢及預約，醫務中心不會透過WhatsApp或其他方式接受相關預約。

公眾如有任何懷疑，請瀏覽香港中文大學醫務中心網頁 （https://cuclinic.hk/zh-hant/）或香港中文大學醫院Facebook專頁 （https://www.facebook.com/cuhkmedicalcentre）以獲取官方資訊。

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