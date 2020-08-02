新冠肺炎｜央視專訪援港建方艙醫院專家　已制定劃床位、病倉預案

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，連續多日錄得逾百宗新增確診個案。中央早前決定派員來港，協助加強新型冠狀病毒檢測，另會派員助本港建方艙醫院。據內地傳媒報道，來自廣東省60人的檢測隊通行證簽注停留時間為1個月，而「內地方艙醫院支援隊」則可在港停留半年。 六男一女的先遣隊隊員今午已抵港，入住九龍維景酒店。據內地傳媒報道，先遣隊與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會後，將開始協助實驗室工作。「內地方艙醫院支援隊」則成員表示，已根據收到的亞博館平面圖制定預案，又指今次工作是「把中央及全國人民對香港人民關懷帶過去」。

六男一女的先遣隊隊員今午已抵港，入住九龍維景酒店。（盧翊銘攝）

內地向港送出400張病床

根據《揚子晚報》報道，在深圳市醫療器械行業協會協助下，物資於昨晚陸續運抵深圳，並在海關協調下，今日起送往香港。這批物資包括400張手搖式普通病床，400個床頭櫃，20台醫用冰箱，40個便攜式脈搏血氧儀等17類病房用品。

先遣隊員可說廣東話

而今午出發的7名先遣隊員，5人來自廣州，2人來自深圳，分別從廣東省疾控中心、廣東省人民醫院、中山大學附屬第一醫院、深圳市人民醫院選派，且會說廣東話。

立法會議員麥美娟及工聯會會長吳秋北今日向先遣隊送上工聯會自製的口罩和曲奇餅。（麥美娟fb）

央視新聞則專訪「內地方艙醫院支援隊」成員，隊長兼武昌方艙醫院院長萬軍表示，重新整理武漢抗疫經驗，強化相應人員的技術，並學習香港的醫療規範制度，做好必要的防護物資準備。

他表示，他們既要把武漢「方艙醫院」的經驗帶過去，包括場館設計、人員配置、流程規劃等整個新冠肺炎防治流程的「總體把控」，又指要傳遞中央政府和全國人民的深情厚誼，把這種情誼通過工作呈現出來。

會為港版方艙醫院預定床位數目

而武漢大學人民醫院醫療部副主任、支援隊中分管醫療的馬永剛在專訪中又指，團隊已根據收到的亞博館平面圖制定預案，認為方艙醫院最重要是「三區」（則緩沖區、污染區和清潔區），以及「兩通道」（則醫護人員通道和患者通道）， 「開放多少床位，病倉怎麼劃分，院感防護怎麼改建，病人入住後如何經營管理，主要要做好這些方面的預案。」

對於目前亞洲博覽館社區治療設施，他認為每位病人有約9平方米獨立生活空間，每間三面均有隔板，直言這樣的設計很人性化，院外走廊內設有多部監測病患血壓、心率、體溫等數據的儀器，這類智能化的設施可減少醫護人員工作量，降低接觸感染的風險。

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