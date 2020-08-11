公屋輪候冊重回5.5年高位　單身人士申請數目達10.3萬宗

房委會公布最新公屋輪候數字，截至今年6月底，一般申請者的平均輪候時間達5.5年，較早前5.4年再多0.1年，而整體申請宗數則有25.9萬宗，增加了約2,600宗。至於長者一人申請者的平均輪候時間，則繼續維持3年。

房委會公布最新的公屋輪候數字。（資料圖片）

房委會公布，截至今年6月底，約有155,800宗一般公屋申請，以及約103,900萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，即合共有259,700宗申請。

至於平均輪候時間，一般申請者為5.5年，而長者一人申請者的平均輪候時間為3年。

按房委會早前公布的資料，截至今年3月底，一般公屋申請宗數有15.35萬宗，單身人士則有10.36萬宗，兩者合共有按25.71萬宗。換言之，現時的公屋申請增加了逾2000宗。

此外，在今年3月底中，長者一人申請者平均輪候時間則為3年；至於一般申請者，其平均輪候時間則為5.4年。

翻查資料，自2011年起，公屋輪候時間不斷上升，在2018年3月份起打破5年關口，並於同年的9月底，一般申請的輪候時間更增至5.5年，創19年新高。資料顯示，自去年6月底起，輪候時間回落0.1年至5.4年，由2019年6月底至今年3月底，一般申請者公屋平均輪候時間仍然維持5.4年不變。

根據過往數字，1998年公屋輪候平均輪候時間曾達6.6年歷史高位，翌年則下跌至6年，2000年減至5.2年。