新冠肺炎｜最新患者住所全覽　啟德豪宅龍譽公屋德朗邨齊上榜

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，周二（21日）截至午夜新增113宗確診個案，昨日（22日）半日已有多至80宗初步確診個案。衛生防護中心昨晚更新確診者行蹤資料，多名患者分別居於將軍澳日出康城緻藍天1座、東涌海堤灣畔1座、紅磡黃埔花園棕櫚苑6座及紫荊苑5座；啟德豪宅龍譽2B座和附近公屋德朗邨，都有兩名確診患者。 旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，新增3名確診患者，三人均居於上水燕崗村慧雯花園；屯門富臨酒家生日會群組再多1人確診，惟尚未公布確診者住址。至於1名92歲婦人（個案編號第2093號）居於志蓮淨苑，與5名確診患者有流行病學關連，確診者先後入住伊利沙伯醫院以及佛教醫院。 另外，有1名44歲男患者，早於7月8日出現病徵，但逾兩周後至昨日確診。

日出康城緻藍天及東涌海堤灣畔均有患者

衞生署衞生防護中心昨晚（22日）公布，截至周二晚午夜的24小時內，新增的113宗確診個案，涉及47男66女，年齡介乎11個月至92歲，其中11宗個案均曾於潛伏期身處外地，較昨日下午記者會指8宗屬輸入不同，修訂多3宗。

其中，一名31歲女患者（個案編號第2027號）居於將軍澳日出康城緻藍天1座，她於7月14日發病。第2088號個案，為一名62歲男患者，居住在東涌海堤灣畔1座，於7月17日出現病徵，由美國抵港。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

+ 7 + 6 + 5

另外，有2名患者同樣居於紅磡黃埔花園，分別為一名11歲女童（個案編號第2108號），居於棕櫚閣4期6座，於7月19日出現病徵。資料顯示，她與個案1723（68歲男患者）、1760（66歲女患者）有流行病學關連，且1723及1760均與女童同住同一地址，相信屬家庭群組個案。

另一患者則是一名64歲女患者（個案編號第2116號），居於紅磡黃埔花園紫荊苑11期5座，於7月18日出現病徵，暫未找到感染源頭。同座另有一名85歲女患者（個案編號第2025號），她於15日發病。

而一名48歲男患者及一名45歲女患者（個案編號分別為第2109及2110個案），二人同樣於周一（20日）出現病徵，居住在啟德豪宅龍譽2B座，二人有流行病學關係。

一名42歲無病徵女患者（個案編號第2129號）居於牛池灣峻弦3座，暫未找到感染的病毒源頭，不過該區為今為大爆發「重災區」。

↓↓113名新增患者資料↓↓

+ 22 + 21 + 20

雅蘭稻香慶回歸群組再增3患者

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，再新增三名確診者，分別為一名57歲婦人（個案編號第2053號），於7月18日發病；一名59歲男患者（個案編號第2072號），於7月19日發病；以及一名27歲女患者（個案編號第2077號），於7月18日發病。根據資料顯示，上述三名確診者同樣居於上水燕崗村慧雯花園。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日於疫情記者會提及，以上三名確診者於7月13日與第1975號個案一同吃飯。

屯門中央廣場富臨酒家群組，再增一人確診為56歲婦人（個案編號第2083號），資料顯示與個案第1739、1743、1998及1993號有流行病學關連，以上個案號均是曾到屯門中央廣場富臨酒家用膳，但暫未透露該名婦人住址。

而1名44歲男患者（個案編號為2121號）居於慈雲山慈康邨康潤樓，早逾兩周前、於7月8日已有病徵，但昨日方確診。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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至於第2076號個案為1名18歲男子，於7月21日出現病徵，資料顯示由檢疫中心送院，與個案第1519、1551、1662及1628有流行病學關連。翻查資料，第1519號個案是41歲翠河女收銀員及樓面、其6歲女兒是第1551號個案、44歲丈夫則為第1552號個案。故此，翠河餐廳群組至今錄得超過30宗確診個案。

而1名92歲老婦（個案編號第2093號）居於鑽石山志蓮道5號志蓮淨苑，資料顯示與個案第1513、1563、1602、1776及2115號有流行病學關連，上述部分個案均曾先後入住佛教醫院及伊利沙伯醫院。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼