新冠肺炎｜明愛醫生中招57人須隔離　將軍澳醫院ICU負壓系統故障

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，醫院管理局日前公布，明愛醫院一名男內科醫生確診，病房內亦有三名病人先後確診。醫院管理局今日（3日）指，經追蹤接觸史後，有25名醫護人員及32名病人被列為密切接觸，須接受隔離觀察。另有65名醫護人員及97名病人已接受病毒測試，暫時全部呈陰性。 另外，醫管局亦公布將軍澳醫院深切治療部有兩間隔離病室負壓系統於今日凌晨1時許發生故障，醫護人員須將兩間病室兩位確診病人轉移到其他隔離病室，並強調今次事件引致的感染風險很低。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日於疫情記者會中指，明愛醫院內科病房共有一名醫生及三位病人確診，個案編號分別為3522、2604、2688及3553。四人經接觸追蹤後，有25名醫護人員及32名病人被列為密切接觸，須接受隔離觀察。另有65名醫護人員及97名病人已進行病毒做測試，暫時全部呈陰性。

今日安排兆善護老中心檢測

被問到其中87歲確診男病人來自大埔道兆善護老中心，該中心是否須撤離。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，今日安排做測試，「暫時唔記得有幾多人同房，有機會係社區感染，所以先擔心，要睇睇院舍有無啲院友、照顧人士，所以最緊要做咗測試先。」

明愛醫院一名男內科醫生確診，病房內亦有三名病人先後確診。（資料圖片）

另外，劉家獻又指，今日凌晨1時45分，將軍澳醫院深切治療部兩間隔離病室負壓系統發生故障。由於工程人員評估需要一段時間維修，醫護人員將兩間病室內兩位確診病人，轉移到其他隔離病室，期間醫護人員有配戴合適個人防護裝備及採取合適的感染控制措施。經搶修後，系統在4時15分回復正常。醫管局經評估相信今次事件引致的感染風險很低。