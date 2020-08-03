新冠肺炎｜新增患者12日後首見100以下　梁子超：仍有群組爆發

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，本港至今累計錄得3,512宗確診個案（包括一宗疑似），累計137人死亡。過去12日每日報告確診人數在100以上，最高單日錄得149宗，消息指今日（3日）今日終見明顯回落，跌至約80宗。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，新增80宗仍算是高位，未能定論屬回落，因社區仍有很多不同地方錄得爆發群組；他特別指出，現時檢測結果約滯後了6日，令當局無法及時追蹤密切接觸者，或令隱形患者繼續在社區走動。

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累計37人病歿 死亡率升至1.05%​

本港自7月起迎來第三波新型肺炎疫情，多間院舍及安老院接連爆疫，有患者年齡高達八、九十歲，不少人均有長期病患。醫院管理局數據顯示，本港累計37宗新型肺炎死亡個案，首7位死者於2月至6月期間離世，惟自7月起，確診患者數目持續上升，7月至8月首3日內，其新增30名患者離世，亦令本港的死亡率升至1.05%。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，死亡率主要反映近日患者的特徵，未必與本地醫療水平掛勾。他提到，上月起接連有多間院舍爆疫，很多患者都是年紀大、本身有長期病患的人，自身風險較高，染疫後亦較易有併發症，令死亡率錄增幅。

本港於3、4月時亦曾錄得確診數目高峰，梁子超稱，當時的患者多是年輕、無病徵或輕微症狀，屬輸入個案，病情相對穩定，與近日的患者有很大分別。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

12日以來首錄少於100宗個案 梁子超：不等同回落

香港過去12日均錄得單日「破百」的個案增幅，消息指出，今日增約80宗確診個案，是近兩周以來首度落至100宗以下，但梁子超提醒80宗仍算是高位，未能定論屬回落，因社區仍有很多不同地方錄得爆發群組，市民仍然不能鬆懈。

應集中加強檢測確診者相關人士

面對確診宗數急增，本港的檢測速度有滯後，梁子超指現時檢測結果約滯後了6日，令當局無法及時追蹤密切接觸者，或令隱形患者繼續在社區走動，若未能解決滯後問題，「檢測係白做」。

有意見認為內地派員抵港，或可進行大規模的全民檢測，梁子超不同意該建議，源於本港早前曾為無病徵者做檢測，陽性比率相當低，他建議應集中檢測力量，為與確診者有接觸史的人，以及有急性呼吸道病徵及發燒的人士加快做檢測，以減少檢測滯後的情況，掌握黃金時機