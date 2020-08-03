新冠肺炎｜李國麟：內地派員支援檢測無可厚非　惟必須釐清合法性

由國家衛健委組成的「內地核酸檢測支援隊」7人「先遣隊」已於昨日（2日）抵達香港，醫療業界有聲音質疑內地人員未取得本港相關牌照，香港護士協會日前就發表聲明，指出政府有責任確保非本地的服務提供者在港執業時，切合本地的法例及專業守則，以保障市民大眾的利益。 民建聯立法會議員陳恒鑌今日（3日）出席一個網台節目時批評，該聲明增加市民恐懼，引導社會反對內地派員幫助，認為疫症當前業界應放下「逢中必反」的成見。衞生服務界立法會議員李國麟則稱，並非質疑國內專家水平，認同需要內地支援檢測是無可厚非，惟必須澄清及證明是次情況的合法性、正當性、必須性、合理性。

香港護士協會主席，衞生服務界立法會議員李國麟解釋，沒有質疑過國內專家的水平，惟不滿的是政府未有清楚交代內地會提供哪方面的援助。（資料圖片）

李國麟：並非質疑國內專家水平

香港護士協會上月底發表聲明，對政府向中央求助協調內地醫務人員來港深表震驚，並反對未有法定註冊資格的醫護人員在港執業。協會主席、衞生服務界立法會議員李國麟今日於節目解釋，沒有質疑過國內專家的水平，亦同意香港現時的醫療系統負荷過重，惟不滿的是政府未有清楚交代內地會提供哪方面的援助。

對於本港檢測量未能達標，李國麟同意需要內地支援是無可厚非，但強調當政府引用《護士註冊條例》豁免內地人員註冊時，必須澄清及證明是次情況的合法性、正當性、必須性、合理性，及經過相關的正當程序，並向公眾清晰交代，不應由政府引起不必要的恐慌。他又斥責政府要業界主動查詢才回應箇中細節，猶如為醫療人員設置陷阱。

陳恒鑌認為疫症當前業界應放下「逢中必反」的成見。（資料圖片）

陳恒鑌：內地最早爆發疫情 核酸檢測技術值得借鏡

陳恒鑌則強調，香港檢測能力到頂，在「救人如救火」的情況下急需中央支援，亦相信最早爆發疫情的內地，其核酸檢測技術值得借鏡。他批評李國麟在疫症當前，應放低成見，向有經驗、有能力的內地人員請益；又稱批評政府沒有成本，惟市民要付出代價。