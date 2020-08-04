新冠肺炎｜中小企生意大受打擊　訂單大幅減至僅剩一、兩成

第三波疫情持續嚴峻，香港中小型企業商會會長巢國明表示，內地和外國相繼受疫情影響，大半年來生意大受打擊，現時接的訂單大幅減少至過去的一、兩成水平。 他又反映，政府的保就業計劃「幫到手」，期望第七批「保就業」計劃的工資補貼涵蓋清潔工、保安和兼職員工。

勞福局局長羅致光指，第二期的「保就業」計劃的內容將會在8月份內公布。（資料圖片／李澤彤攝）

香港中小型企業商會會長巢國明在新城電台節目上表示，內地和外國相繼受疫情影響，大半年來生意大受打擊，現時接的訂單大幅減少至只得過去的一、兩成。他指出目前內地生意主要為內銷，出口生意慘淡。兩地口岸的檢疫措施依然維持，他指中小企老闆通常在港遙控，派員工去內地廠房。

巢國明指出，政府的保就業計劃「幫到手」。他反映有企業打算結業或裁員，計劃門檻不高，成為他們的「及時雨」，讓他們在這半年時間可以喘喘氣。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

政府即將發放第七批「保就業」計劃的工資補貼，他期望可以補足一些「漏網之魚」，例如未有供強積金而不被資助的清潔工和保安，還有一些飲食業的兼職員工。

巢國明認為疫情在未來一年都不樂觀，中小企在疫情新常態下，要考慮如何部署企業的發展，認為不可以恢復以前模式，或要使用網上平台。