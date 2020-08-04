新冠肺炎｜連續兩天確診降至80宗　張竹君：周初個案較少難言緩和

新冠肺炎疫情持續，今天（4日）單日增80宗確診，同時有約50宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生認為，以往每逢周一、二的確診數字都會較低，但周三至五可能會較高，未能總結到疫情是否有所緩和。 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也認為，數字下降是好事，但需要觀察一個星期左右，才能確定疫情是否受控。他又指出，今天源頭不明的個案仍佔40%，比例仍高，或會令疫情生變數。

張竹君認為，以往周一、二確診數字都會較低，但周三至五可能會較高，未能總結到疫情是否有所緩和。 （梁鵬威攝）

張竹君指，以往周一、二確診數字都會較低，但周三至五可能會較高，未能單憑兩天數據，總結到疫情是否有所緩和，或趨勢是否下降。

《香港01》整理由7月19日至今日的確診數據，該周的周一及周二，即7月20、21日確診數字約60至70宗，該周其他日子的確診數字，則介乎108宗至133宗。不過接續的一周，周一及周二（7月27日、7月28日）就分別有145宗及106宗確診個案，而同一周其他日子，確診個案由118宗至149宗不等。觀乎該兩周，逢周初確診數字較少，周中回升的情況，並非必然出現。

(香港01製圖)

許樹昌認為，現時情況較確診數字「破百」時好，但應觀察一個星期左右，才能確定疫情是否受控。他指，若確診數字能徘徊在數十宗，反映政府的限制措施開始見效，「措施係漸進式加上去，要一、兩星期先有成效。」他強調，今天感染源頭不明個案，仍佔確診個案約40%，比例仍高，或會令疫情生變數。

他續指，第三波疫情下，私人企業無跟從政府呼籲，安排僱員在家工作，令直銷群組、地盤群組出現，情況不理想。他又認為，現時仍未能放寬政府的限制措施，「如果太早放，好似6月19號咁，食肆無晒人數限制，就會出事。」

許樹昌也認為，數字下降是好事，但需要觀察一個星期左右才能確定疫情是否受控。 (資料圖片／盧翊銘攝)

另外，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今天在視察爆疫街市後表示，由7月17日開始，本港病人的數量已接近高峰，病毒橫行數日，現在似乎有下跌趨勢；但只要在食肆、街市及老人院再現群組，確診數字便會再回升。他強調市民「唔好咁開心住」，如不時刻警覺、保持社交距離及個人衞生，很容易再發生超級傳播。

被問到是否建議全民做檢測，袁坦言「有好多實際考慮」。因為人會四處走動，可能市民今日的檢測結果呈陰性，但過幾天便受感染。如任何人出現輕微病徵，都應該接受檢測。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今天早上在電台節目表示，疫情是否好轉須觀望多數日時間，因市民於周末求醫的機會低，周一的數字未必可參考，或有「周末效應」的可能性。