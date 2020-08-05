新冠肺炎｜患者曾到食肆增9間　交易廣場Classified上榜

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周二（4日）報告周一（3日）錄得80宗確診個案。衞生防護中心周二晚上更新確診患者到訪過的地方，新增食肆僅9間，料與確診人數減少及市民減少聚會有關。新上榜的食肆包括中環豐盛創建大廈星巴克咖啡、筲箕灣H21商場明星金閣海鮮酒家、交易廣場2座的西式餐廳Classified等。

+ 3 + 2

衞生防護中心更新確診患者潛伏期間行蹤，新增9間食肆曾有確診者潛伏期間光顧。當中仍有兩間連鎖食肆，包括位於中環利源東街豐盛創建大廈的星巴克咖啡店及沙田耀寶大廈的麥當勞。

直銷群組成員曾光顧中環一間星巴克

患者編號3102、居於港灣豪庭8座的31歲男子，是直銷中心Star Global群組成員之一。他除了光顧港灣豪庭廣場的豪庭藝廚，也曾於潛伏期光顧中環豐盛創建大廈的星巴克，疑於7月24日到兩店，他同日發病，為上月30日報告的確診者之一。

患者編號3661、 27歲女子曾光顧交易廣塲2座Classified，她是上月31日報告的確診者之一，未知她何日光顧該店，目前未找她的感染源頭。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 74 + 73 + 72

另外，筲箕灣H21商場明星金閣海鮮酒家、上環龍記大廈星月樓、九龍城寶暉On The Hill Coffee Bar以及銅鑼灣的樂心冰室也有上榜。患者編號3588的6歲男子，曾到上環龍記大廈星月樓，他也屬未找到源頭個案。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼