醫委會業外委員促任何醫護、化驗人員來港工作　須依程序註冊

三名由病人組織選出的醫務委員會業外委員，以及兩名業外審裁員，今日（5日）以個人名義發聲明，指留意到港府由國內引入醫護團隊協助新型冠狀病毒檢測工作，他們強調，任何醫護及醫務化驗師人員來港工作，均須依從適當的註冊程序，以確保其工作操守專業資格受本地制度監管。 上述五人促政府嚴肅依循制度辦理後續事宜，以確保市民健康受到最高度保障。

三名醫委會業外委員（左起）陳永佳、梅卓能及林志釉，與兩名業外審裁員發聲明稱，任何醫護抵港工作均須依適當註冊程序。

三名醫委會業外委員陳永佳、梅卓能及林志釉，與兩名業外審裁員楊光輝及呂永翔，聯合以個人名義發聲明，表達有關港府引入國內醫護人員來港協助新冠病毒檢測的工作。

聲明提及，明白中央政府對港伸援手，但眾人認為，無論任何醫生、護士及醫務化驗師等專業人員來港工作時，都必須依從適當的註冊程序，確保持有本港合法資格去進行相關專業工作。

促政府嚴肅依循制度 確保市民健康受到最高度保障

聲明舉例指，如醫生的專業資格，應該按照本地醫生註冊條例（香港法例第161章），以不同註冊程序進行有關登記，以確保該等人士的身份、工作操守、專業資格均受本地制度監管，而相關政府部門（如醫管局或衛生署）亦有當然義務，對該等人士負起任何專業上失當行為而引致的所有責任。眾人促請政府嚴肅依循制度辦理後續事宜，以確保市民健康受到最高度的保障。

委員對來港者毋須檢疫隔離感詫異

聲明形容，來港助檢測的人員是對病毒有緊密接觸的人士，對他們抵港後無需進行檢疫隔離感到詫異。聲明促政府對任何境外人士一視同仁，抵港後接受14天檢疫隔離，以防範疫情從境外入侵、造成社區感染。

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