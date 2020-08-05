警察員佐級協會主席林志偉撰文　指很多港人被政治議題蒙蔽

香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（5日）向會員發表題為〈政治以外，人性尚存？〉文章，提到本港近十年間，有「藏頭露尾，其心可誅的人」策動，很多港人的腦袋被政治議題徹底蒙蔽，事事以政治掛帥，形容「個人政見凌駕專業的情況持續」。林志偉又不滿教育及醫護等界別個別行為，質問管理層有否妥善監察，亦批評有人就內地專家到港援助搞陰謀論。

警察員佐級協會主席林志偉。（資料圖片）

林志偉在文中指出，有教育者向心智未成熟的人灌輸仇恨和偏見，將違法行為包裝成英雄見義勇為，將年青一代推向深淵；有「衛法者」公然鼓吹違法行為，對違法者諸多偏袒，破壞法治之本；有醫護者醫德操守欠奉，無視病人福祉，動輒擅離職守。

質問教育及醫療界有否監察

林志偉又提到，有人道組織的醫護工作者被發現於工作期間作出違反操守及煽動仇恨的行為，該組織亦曾將一些隱含挑撥仇恨的訊息加入網上宣傳作品中。他質問這些專業界別的監管部門和機構管理層：「你們又有否一盡己任，為專業領域內的人提供清晰的指引及妥善履行監察的責任呢？」

林志偉續指，這把政治之尺的審判，家人和朋友因政見而決裂每天都在發生；不少店舖、餐廳在舖面張貼個人的政見，有些更激進得表明不歡迎不同政見的人，「這個壁壘分明的城市實在令我感到十分陌生」。

批評亂扣政治帽子放陰謀論

本港面對第三波新冠肺炎疫情，林志偉認為難得內地願意派遣專家赴港支援，有望落實全民檢測，竟有本港的專業人士又再亂扣政治帽子和大放陰謀論的厥詞，要求政府拒絕國家的支援，「難道人命的價值就如此低賤，可以淪為政見下的犧牲品嗎？」文尾林志偉反問:「自稱『好鐘意香港』的專業人士，你們的腦海中除了政治，還剩下甚麼？」