金門建築組裝合成技術　兩貨櫃改建負壓隔離病房　成本約200萬元

本地建築公司金門建築今日（6日）表示，成功以組裝合成技術，利用兩個貨櫃設計和建造成一間負壓隔離病房，造價約200萬元。 金門表示，病房內有四個間隔，包括前廳、臥室、洗手間及機房，負壓設施的設計均符合疾病管制與預防中心的指引，過濾器能在空氣排出前清除99.7%飛沫核，並能連續保持每小時換氣12 次以上。

金門建築以「組裝合成」（MiC） 方案，設計和建造一個負壓隔離設施原型。（金門建築提供）

金門建築、香港醫療工程學院社及英國醫療工程學會香港分會，最近合作以「組裝合成」（MiC） 方案設計和建造一個負壓隔離設施原型。金門表示，相關項目屬義務性質，團隊在一個月內為項目建立詳細的建築信息模型（BIM），完成所有設計、施工及測試。

金門表示，該負壓病房設施原型由兩個貨櫃組成，內有四個間隔，包括前廳、臥室、洗手間、機電及管道（MEP）機房。病房關門及啟動通風系統時，空氣不會溢出，而該病房備有高效能過濾器，能在空氣排出前清除99.7%飛沫核，並能連續保持每小時換氣12 次以上。金門指，負壓設施的設計均符合疾病管制與預防中心的指引。

每個負壓設施成本約200萬元，製作需時約一個月，相關部件在內地製造，然後運抵香港組裝；廠房在高峰期，每日可生產16至20個部件。金門總裁何安誠表示，希望香港第一個組裝合成的負壓設施原型，能激發業界思維，支援香港醫療保健工程業界的長遠需要。

+ 2

另外，金門建築承建的香港大學沙宣道21號醫學院大樓擴建工程，奪得「2019香港環境卓越大獎」建造業金獎，今次是該公司第七次獲得同類獎項。