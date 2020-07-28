新冠肺炎｜海員及機組人員周三起需檢測　政府否認拒聽專家意見

本港新冠肺炎疫情失控，政府豁免海員及機組人員抵港後強制檢疫，被指是疫情爆發原因，當局更忽視專家意見，最終學者研究顯示今波疫情很大機會由免檢疫入境人士傳播。政府連日來拒絕道歉，今晚（28日）就19日發出題為「政府澄清豁免強制檢疫安排屬必要」的新聞稿發文解說，稱當時是基於當時有評論指豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，繼而提出全面取消豁免機制的建議，「因此，政府需要針對性地就豁免機制對本港運作的必要性作出澄清，以釋除這方面的誤解」，「政府絕非否定專家就疫情源頭所提出的專業見解；不幸地，有關澄清被解讀為政府與專家持不同意見。」

政府重申收緊船員及機組人員檢測及檢疫安排，將於明日（29日)凌晨零時開始生效，加強防範輸入個案 :

所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排將會暫停。所有經香港國際機場進入香港的機組人員、及在港進行貨物裝卸的貨船的抵港換班船員，須於出發前48小時內，在認可檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測，並取得呈陰性的檢測結果；而他們抵港後必須再次到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行毒病檢測。所有換班船員及未持有陰性檢測結果的機組人員必須等候檢測結果，並獲證實有關結果呈陰性後，方可離開臨時樣本採集中心或指定地點。航空公司、船公司或代理必須為機組人員和船員安排點對點交通，不得使用同時會服務公衆的公共交通工具。社區隔離安排方面，抵港及離港船員只可往來船舶及機場，不得在市區停留；而機組人員則必須按照規定，在酒店房間或家中進行自我隔離。

違規者將被強制隔離14天

如上述人士被發現違反以上豁免條件，即會被取消豁免資格並須強制隔離14天，並最高可被罰款5,000元及監禁六個月。航空公司、船公司或代理須盡一切可行措施確保以上規定得以遵守。如違反以上規定，政府當局會向相關航空公司、船公司或代理追究。

就海員方面，若有任何個案違反上述條件，船公司／代理將被拒絕進行船員更換一個月；就機組人員方面，政府會嚴肅跟進機組人員違反有關公共衞生要求的個案，包括檢視所屬航空公司在港的營運安排。

重申豁免檢疫為維持社會及經濟運作

政府發言人重申，豁免檢疫安排實際上有必要，以維持必須的社會及經濟運作，並確保市民生活所需不受影響，包括從陸路、航運及空運輸入食品、日用品及其他貨物等。政府一直關注輸入個案為本港帶來的衞生風險及壓力，並果斷制訂有關應對措施。

發言人表示，政府在防疫抗疫工作上，一直尊重專家意見，以公共衞生考慮為先、科學實證為本，並迅速應變、張弛有度，未來政府亦會繼續與專家保持密切溝通，留意本地及海外相關實證研究，並與各本地學術團隊合作研究，以為防疫抗疫工作提供更多實證基礎。

鑑於自7月初以來本地爆發第三波疫情，而涉及從海外高危國家回流的本港居民，以及船員及機組人員的輸入個案數字有所增加，發言人表示，政府已主動按照最新研究資料的證據及專家公開發表的意見，逐步收緊對船員、機組人員及其他豁免人士所作的檢測及檢疫安排，並顧及相關業界實際運作需要而作出適當平衡，以加強防範輸入個案。