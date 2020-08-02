武漢港資醫院董事長帶5萬試劑抵港待政府認可　倡盡快做全民檢測

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，廣東省衛健委派員來港增檢測服務，而港資武漢亞心總醫院董事長謝俊明今日（2日）接受《香港01》訪問時亦透露，他日前已將約5萬、獲歐盟標準認證的檢測試劑帶來港，料一兩日內可得知試劑是否獲港府認可。他認為本港應盡快展開全民檢測，但須在兩星期內完成，又稱已與食物及衞生局開會討論有關事宜，細節待定。 謝俊明續指，人手方面料可調派約廿名化驗師來港，以助理身份協助本港私人化驗所做檢測，目前已有約3間化驗所有興趣合作，事成的話最快8月中可開展工作。

香港湖北社團總會會長謝俊明是武漢亞心總醫院董事長。（政協武漢市委員會網頁截圖）

試劑產自湖北省及廣州市 符合歐盟標準​

全國政協委員、湖北省政協常委、武漢亞心總醫院董事長謝俊明受訪時提到，約個多星期前帶同約5萬檢測試劑回港，試劑產地是湖北省及廣州市，望協助本港進行病毒檢測，試劑已交由政府檢驗認證，少一兩日內有結果，但他強調試劑符合歐盟標準，已出口至美國及歐洲等國。

謝俊明透露已與食物及衞生局開會，但暫未增加檢測服務的細節，他建議應盡快為全港市民做病毒檢測，但按武漢經驗，檢測必須在兩個星期內完成，才可有效找出隱形患者並隔離及治療，這涉及檢測人手及醫院病床容量兩方面問題。

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可調派廿名內地化驗師抵港 助私家化驗所做檢測

檢測人手方面，謝俊明相信可再調派約廿名內地化驗師來港，助私家化驗所增加服務量，不過由於檢測報告只能由本港註冊的化驗師簽發，故內地人員料以助理性質協助做檢測。謝俊明稱正與私家化驗所商討，有約2至3間化驗所有興趣合作，事成的話最快8月中起投入工作，料每日可額外多二千至三千個檢測。

需否建新醫院視乎隱形患者數目

至於病床的問題，謝俊明稱若全民檢測只找出約三千名患者，相信香港的病床亦已足夠，但若供不應求就需再考慮其他場地，以內地利用大型場館改作方艙醫院的經驗，他認為灣仔會展及紅磡體育館亦是可考慮的地方，但詳情交由港府再考慮。