新冠肺炎｜紅磡及土瓜灣街市環境樣本呈陰性　將於周六重開

紅磡及土瓜灣街市先後多人確診，食環署今日（6日）表示，香港大學已完成檢測周二（4日）從該兩個街市抽取的環境樣本，發現均對新冠肺炎病毒呈陰性反應。 食環署明日（7日）將聯同街市檔戶，再次全面大掃除，包括清理雜物及徹底清潔消毒檔戶及公共地方，當局預計紅磡及土瓜灣街市可於周六（8日）重新開放。

食環署今日（6日）表示，香港大學已完成檢測周二（4日）從兩個街市抽取的環境樣本，均對新冠肺炎病毒呈陰性反應。（資料圖片 / 李澤彤攝）

食環署昨日（5日）接獲香港大學通知，已完成在紅磡及土瓜灣街市檢取的環境樣本的化驗工作，所有樣本均對新冠肺炎病毒呈陰性反應。

食環署由七月下旬開始，分階段為全港公眾街市攤檔從業員，及駐場人員安排自願性質的一次性免費病毒檢測服務，檢測承辦商較早前已向紅磡及土瓜灣街市攤檔，包括所有租出的魚檔從業員，及駐場人員派發樣本瓶，並已完成大部分檢測工作。

兩街市原訂關閉兩天，不過當局決定明日為兩街市大掃除，延至周六重開。食環署表示，明日會再次為街市公用地方及設施徹底清潔及消毒，街巿檔戶亦會在各自攤檔範圍清潔及消毒。署方亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔，以及加強紅磡及土瓜灣街市的防鼠措施，包括展開為期3個月的密集式滅鼠行動，每晚在兩個街市結束營業後徹底清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，消除老鼠的食物來源，並會在深宵時段於街市範圍放置大量捕鼠器加強滅鼠。

發言人表示，因應疫情發展，會持續加強轄下街市防疫措施及清潔消毒工作，並正積極研究善用科技以配合有關工作。