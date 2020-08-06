新冠肺炎｜確診者訪食肆增14間　青衣城別府、荃新天地羅麥記上榜

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周四（6日）報告周三（5日)錄得95宗確診個案。衞生防護中心周四晚上更新確診患者到訪過的地方，新增14間食肆，包括青衣城別府駅前料理、荃灣荃新天地羅麥記、屯門大興商場大家樂、及馬鞍山廣場美食廣場的Pepper Lunch等。 另外，屬於直銷群組的23歲女患者（編號3369）還曾到訪過旺角兆萬中心的韓式炸雞店Yadllie Plate。該患者發病日期是7月27日，確診日期為8月1日，而根據衞生防護中心資料，她到訪炸雞店的最後到訪日期/報告日期則為7月24日。

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衞生防護中心更新確診患者潛伏期間行蹤，新增14間食肆曾有確診者潛伏期間光顧。編號為2497的57歲男病人，他在7月17日發病，報告日期為7月25日。根據衛生防護中心資料，他曾到訪當中包括機場一號貨站的飯堂，最後到訪/報告日期為7月24日。

35歲女病人（編號3024）在7月22日發病，報告日期則為7月30日。根據資料，她曾到訪葵青青衣城別府駅前科理及葵青長康邨金禾閣餐廳，最後到訪日期/報告日期為7月29日。另外，荃灣荃新天地羅麥記、屯門大興商場大家樂、工人俱樂部香港地等都曾有患者曾到訪。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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直銷群組成員曾到兆萬中心韓式炸雞店

屬於直銷群組的23歲女病人在7月27日發病，根據資料，她曾到訪油尖旺兆萬中心Yadllie Plate，是一件韓式炸雞店，最後到訪日期/報告日期為7月24日。

另外，一名45歲男病人曾到訪沙田馬鞍山廣場的Pepper Lunch，最後到訪/報告日期為7月31日。該男子在7月27日已經發病，據了解這間Pepper Lunch位於商場的美食廣場內。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼