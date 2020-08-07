全民檢測｜三機構均有大型測試經驗　港分公司均有醫務化驗師董事

特首林鄭月娥今日（7日）公布，料在兩周後為全港市民做非強制性的全民檢測，但目前未有細節，只公布由三間內地企業的香港分公司負責。該三間機構為華大、金域和凱普，日前七名內地核酸檢測支援隊的先遣成員亦曾到訪三間機構。 翻查資料，三間內地企業均為上市公司，三間香港的分支機構，分別為胡定旭擔任董事的「華昇診斷中心」、「金域檢驗（香港）」和「香港分子病理檢驗中心」，三間公司的董事均有註冊醫務化驗師。翻查資料，三間內地機構均有做大規模全民檢測的經驗。

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華大香港火眼實驗室 設於中山體育館

華大基因以及子公司「華昇診斷中心有限公司」均在大埔工業邨，內地先遣隊曾多次到訪該處。華大的「火眼實驗室」設備，已運到中山紀念公園體育館。

華昇診斷今年6月成立，亦是政府首批高危群組委託檢測到企業之一。董事包括華大高層，以及醫管局前主席胡定旭，醫務化驗師、DR集團前實驗室主管華壽恩，胡解釋華只是任案件證人。

根據華大基因網頁及內地媒體報道，華大基因於內地13個城市，包括北京、武漢、深圳等，成立了「火眼實驗室」，制訂病毒檢測方案，每日檢測量逾16萬人次。其「火眼實驗室」亦設於海外，包括澳洲、塞爾維亞，預計檢測量可達30萬人次。

華大基恩（300676.SZ）2017年在深圳交易所創業板上市，2018年曾被科技部行政處罰，2019年曾被中證監的深圳證監局責令整改，指其規範運作程度不高等。今年7月，被指涉新疆人權問題，被美國商務部列入實體黑名單。

金域佔武漢爆發時日檢測量四分一

金域檢驗（香港）有限公司2014年成立，位於觀塘，母公司廣州金域醫學檢驗集團（603882.SH），在上海上市。

根據公司網站介紹，集團在中國內地及香港地區設立了33家醫學檢驗實驗室，6月開始成為港府認可的新冠病毒核酸檢測機構名單，7月14日開始正式承接檢測任務。

金域醫學集團高級副總裁嚴婷表示，香港金域後續會根據香港當地的需求，快速調集資源，持續提升產能和效率。內地傳媒形容金域是武漢檢測的「廣州戰隊」，3月起為當地檢測，佔檢測量四分一；金域亦是在北京第二輪爆發時，為千萬人全民檢測的檢測機構之一。

金域檢驗（香港）有限公司董事馬超傑，為本港醫務化驗師，另一名董事為集團總經理柳俊。

凱普香港公司：內地先遣隊傾向用鼻咽拭子測試

林鄭公布第三間機構為凱普。深圳創業板上市的凱普生物（300639.SZ），在香港設立「香港分子病理檢驗中心」。公司董事包括黃利寶、管秩生、管喬生，均以香港身份證登記。

內地先遣隊亦曾到訪「香港分子病理檢驗中心」，中心董事黃利寶日前接受傳媒訪問時透露，曾與先遣隊成員會面，先遣隊的目標是大量提高每日檢測量，和節省實驗室人手，但本港現時採用的深喉唾液測試較難做到這點，因此對方傾向以鼻咽拭子測試採樣，再「混合樣本檢測」。



黃利寶指，先遣隊首步先了解本港核酸檢測的做法，稍後會向特區政府、相關領導和專家等提出建議。又由於現階段是分享經驗，未有談及檢測量和價錢等細節，而且日後也未必直接與中心合作。

▼北京臨時檢測「火眼實驗室」▼

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根據本港法律，內地化驗師在本港並無專業資格，林鄭月娥在今日公布全民檢測框架時指，他們將會有法律豁免，並強調他們不會留港工作。

食物及衛生局局長陳肇始指，內地成員獲國家衛健委專業資格，會根據《輔助醫療業條例》訂立規例，豁免隊員在港工作資格，為期兩個月，稍後刊憲。