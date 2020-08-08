新冠肺炎｜增24間食肆曾有患者到訪　Café Landmark荃灣龍門上榜

新冠肺炎疫情持續。據衞生署截至周五（7日）最新公布的確診個案行程，新增24間食肆有患者足跡，遍布全港，其中較著名的有置地廣塲Café Landmark、The One鮨千寿、沙田八月花、元朗金朗大廈爭鮮迴轉壽司、灣仔鼎泰豐等、荃灣龍門冰室等。 另外，有一名45歲確診男子，在潛伏期內曾到23個地方，主要集中於油尖旺、九龍城區，不少是酒店、商場。

一名患者相信在7月29日前曾到訪Café Landmark。（餐廳FB圖片）

衞生署周五（7日）最新公布的確診個案行程，對比發現新增24間食肆有患者在潛伏期曾光顧或到過，遍布全港，其中較著名的有置地廣塲Café Landmark、元朗金朗大廈爭鮮迴轉壽司、灣仔鼎泰豐等、荃灣龍門冰室等。

曾到Café Landmark患者為第3229號、一名34歲女子，她於7月24日發病，為衞生署7月31日報告的患者之一。衞生署資料顯示，7月30日報告中有提及到過Café Landmark，但不知她何日前往。該店在Facebook專頁曾公布因政府禁日間堂食，7月29日暫停營業至8月4日，其後因政府准許恢復日間堂食，提前在7月31日起恢復日間營業，因上患者是在24日至29日之前到訪該店。

連鎖快餐集團再有分店上榜，如天水圍天晴商場美心MX、沙田美林商場及深水埗桂祥大廈的大家樂、將軍澳站上蓋Popcorn星巴克咖啡。

曾到西林寺沙田居民到過區內八月花​

新增食肆中最多牽涉到的個案為#3335，為一名57歲男子，屬本地個案，居於區內濱景花園4座。他在潛伏期曾到尖沙咀The One鮨千寿、麗豪酒店龍門客棧、沙田Home Square八月花、沙田萬怡酒店譽宴星海薈共四間，均於7月31日報告，未知何時到過。

該患者的行中報告，也包括曾到沙田上禾輋村的骨盔龕場西林寺。另一患者編號3534的36歲男子，則曾到沙田的寶福紀念館，報告日為本月3日。

其他上榜的酒家還有九龍城欣榮花園富臨皇宮。而觀塘樂華商場茗港酒家、淘大花園2期海港酒家，均是個案#2525的行程名單，患者為一名71歲婦人。

中年男子曾到油尖旺和九龍城23個地坊

另外，據衞生署最新公布資料顯示，個案#3623為一名45歲男子，住在石硤尾白田邨麗田樓，在潛伏期內曾到23個地方。他於7月30日發病，衞生署本月4日報告的確診者之一，屬本地個案，未有源頭，暫時與其他確診者沒有關連。

他在潛伏期曾到過23個地點，主要集中於油尖旺和九龍城區，不少是酒店、商場、商廈，也有一間小學，包括馬哥孛羅香港酒店、香港海景絲麗酒店、M1酒店、奧海城2期、新太陽廣場、恆信商業大廈、海洋中心、東莞同鄉會方樹泉學校。

(香港01製圖)

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼