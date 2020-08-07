全民檢測｜港府估算香港有1500隱形患者　專家：加快檢測冀控疫情

新冠肺炎疫情持續，政府今天宣布將會推出自願性質的全民檢測。特首林鄭月娥稱，根據早前為約13萬人做的檢測陽性比率去推算，本港約有1500名隱性患者，仍然潛伏於社區之中。 政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，本港確診數字仍高，反映社區有隱形傳播，「有1500個隱形患者唔出奇」，他希望政府加大檢測量及加快檢測結果出爐時間，可以有助控制疫情。不過他明言，全民檢測只是輔助性質，「既然有外援就做多一重」，難保在「全民檢測」後，仍繼續有確診者出現。

許樹昌明言，全民檢測只是輔助性質，難保在「全民檢測」後，繼續有確診者出現。 （資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌認為，社區是可能有1500名隱形患者，因而繼續形成傳播，他希望政府加大檢測量及加快檢測結果出爐時間，可以有助控制疫情。不過他指出，政府加強對高危群組檢測才最有效，例如最新宣布對外傭、孕婦等人士檢測，或未來恆常為院舍員工檢測，「佢哋帶病毒機會高啲，全民檢測係輔助，有外援就做多一重，多個選擇畀公眾。」

全民檢測期間 應安排僱員在家工作

對於全民檢測沒有「居家令」配合，防疫效用會否受影響的問題，許樹昌認為在香港推行「居家令」並不太可行，他呼籲市民在全民檢測期間留在家中，盡量避免外出，又呼籲私人企業在該段時間應安排僱員在家工作。

梁子超認為，即使在社區中找到1500名隱形患者，當中或有1000人屬於帶殘餘病毒的患者，不具傳染力。 （資料圖片／林若勤攝）

全民檢測找出無病徵者 宜再做抗體測試免隔離

呼吸系統科專科醫生梁子超則指，第三波疫情於7月初爆發，代表6月底已有傳播，至今一個多月，即使在社區中找到1500名隱形患者，當中或有1000人屬於帶殘餘病毒的患者，「可能大部份人無傳播力，如果全部都追蹤同隔離，會浪費人力物力！」他認為政府即使推全民檢測，也可以安排這批確診者到分流站做抗體測試，並了解其病徵及病毒CT值，若發現無病徵、CT值高、有抗體，代表已經痊癒，或未必需要再收入院，「其實而家個標準下都可以出院。」

被問到政府在兩周後才推出檢測是否太遲，梁子超直言，「如果係為咗撲火，唔應該兩星期後先做，只係為咗令大家安心，滿足社區需求，例如一啲社區人士同公司，值唔值就市民自己睇！」他認為若無居家令配合，全民檢測只屬輔助工具，效用未必理想，「無病徵者陽性比率本身都唔高」。他提醒市民，即使結果為陰性，因病毒有潛伏期，日後也可能發病，更可能再從其他途徑感染到，不能掉以輕心。

曾祈殷表示，全民檢測愈早推行愈好，而既然現時本港檢測能力有所提升，也應為所有豁免檢疫人士做檢測，堵截漏洞。 （資料圖片／黃寶瑩攝）

如果自己撩得唔好，結果可能差過驗口水

而感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，全民檢測愈早推行愈好，而既然現時本港檢測能力有所提升，也應為所有豁免檢疫人士做檢測，堵截漏洞，他又呼籲政府做好準備工夫，以免推行計劃時會再有調轉市民樣本的事件發生。他認為現階段難以估計市民會否參與計劃，視乎政府推行時的具體安排，包括收發樣本安排、檢測方式等，他認為若有醫護為市民採集鼻咽、咽喉拭子屬最好，若要市民自行做檢測，應收集深喉唾液樣本，「好多人睇醫生，醫生用雪條棒都已經好抗拒啦！如果自己撩得唔好，結果可能差過（驗）口水！」

林鄭月娥今日在記者會提到，早前政府為不同特定群組提供的檢測，包括安老院舍員工、食肆員工、的士司機等，共有13.7萬人參與，這批無病徵的市民中，有54人確診，陽性比例是0.04%，她以此比例推測全港患者數字，「因為這是比較高風險的群組…如果我們把這個0.04%乘以我們750萬人口再打一個折──因為普遍人口未必是屬於高風險的──把這個百分比減半，我們在說香港可能仍然有1 500名這類隱性患者。」

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