全民檢測．有片｜華大拍片教咽喉拭子採樣　醫生：小心斷拭子棒

第三波新冠肺炎疫情持續。政府早前直接委託三間化驗所為高風險群組檢測。近日運輸署要求的士司機和小巴司機自行採集咽喉拭子樣本後，民政總署擴大社區檢測，亦改派發咽拭子採樣套裝。 據其中一間檢測承辦商「華大基因」早於7月26日上傳片段「咽拭子自採樣方法」，以「深圳市麥瑞科林科技有限公司」的「無菌拭子套裝」為樣本，示範利用拭子棒在咽喉壁左右上下擦拭3至5次。 香港公共醫療醫生協會發聲明指出，要市民自行採集咽喉樣本，有一定風險，包括有關程序可引致咳嗽或打噴嚏等不適反應，期間產生的飛沫可以傳播疾病，及經驗不足者採集期間可能弄斷咽喉拭子棒，造成吞下異物的意外。 政府今日公布全民檢測計劃，仍未決定採用咽拭子採樣或沿用深喉唾液樣本。

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對住鏡子發出「啊」聲 擦咽喉壁3至5次

「華大基因」早於7月26日上傳片段「咽拭子自採樣方法」，以「深圳市麥瑞科林科技有限公司」的「無菌拭子套裝」為樣本，配有拭子棒、保存管及辨別條碼。

據該片段，使用者要事先用75%酒精清潔雙手。整個自行採樣過程要面對鏡子，頭部微仰、張大嘴巴發出「啊」聲，以盡可能充分暴露咽喉壁，再用拭子棒在咽喉壁左右上下擦拭3至5次，然後將採樣棒浸入含有採樣液的試管，隨即密封。

食薄血丸人士用力過度或引致流血

公共醫療醫生協會發聲明指出，市民只經簡單訓練，難以正確採集咽喉拭子樣本，會減低檢測結果準確度。即使市民掌握到所需的技術要求，惟有關程序可引致咳嗽或打噴嚏等不適反應，期間產生的飛沫可以傳播疾病。

協會指出，即使由醫護人員採集樣本，被檢查人士的咽喉都可能受傷，市民自行盲目地進行有關程序，經驗不足者採集期間可能弄斷咽喉拭子棒，造成吞下異物的意外。部份有長期病患人士，例如有血液凝固障礙、長期服食薄血丸或抗血小板藥物的人士，如採集咽喉拭子樣本時用力過度，有可能引致創傷及流血問題。

協會認為，本地和海外已有科學研究證實，與其他呼吸道樣本相比，深喉唾液在病毒檢測方面能力並不遜色，本港各醫院的化驗室亦已成熟地掌握當中技術。