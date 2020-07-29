保就業｜第六批名單香港電訊獲批2.68億　計劃至今收299宗舉報

政府早前推出「保就業計劃」，由5月25日起接受申請，至6月14日截止。今日（29日）第六批領取工資補貼的僱主名單出爐，涉及約11,600名僱主，發放工資補貼額超過47億元，承諾受薪僱員人數約20萬名。政府本周通知第七批成功申請僱主，並在下周發放補貼，迄今為止近九成的申請已被處理。 按第6批名單，李嘉誠次子李澤楷持有的香港電訊（HKT）獲批2.68億元，承諾受薪人數為1.1萬人，位列榜單第四名，而旗下電訊盈科（PCCW）及信報財經新聞有限公司則分別獲發8171萬元及778萬元。 「保就業」計劃秘書處於6月22日上載已領取補貼的僱主名單起，至7月29日為止，秘書處共收到299宗舉報，涉及僱主無理減少員工人數及或辭退員工、不適時發放工資或減薪等。秘書處正積極跟進個案。

在第六批名單中，領取補貼超過億元的僱主增至11名，領取超過千萬元的僱主則增至316名。其中，李嘉誠次子李澤楷持有的香港電訊（HKT）獲批2.68億元，承諾受薪人數為1.1萬人，位列榜單第四名；另外他旗下的電訊盈科（PCCW）及信報財經新聞有限公司則分別獲發8171萬元及778萬元。初步估算，李澤楷旗下企業至少領取補貼逾3.57億元。

另外兩間私家醫院亦新上榜，當中香港浸信會醫院領取補貼6,463萬元，承諾受薪人數約2,357名；香港港安醫院-荃灣則領取2,796萬，承諾受薪人數為1,044名。

政府發言人指，今天公布的第六批僱主名單，涉及約11,600名僱主，發放工資補貼額超過47億元（6月至8月），承諾受薪僱員人數約20萬。連同首五批已公布的僱主名單，「保就業」計劃秘書處自6月22日起至今已公布六批約120,600名領取工資補貼的僱主名單及相關資料。

秘書處已處理九成申請 下周發放第七批

此外，「保就業」計劃秘書處將於本周內通知第七批約17,300名成功申請僱主，並於下周向他們發放約64億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約283,000；另外，秘書處下周亦會向第七批約3,900名合資格自僱人士發放7,500元一筆過資助，涉及資助額2,960萬元。計及最新一批批核，七批合共約94,000名自僱人士會收到一筆過資助，涉及約7.5億元。



連同首六批已發放的工資補貼，七批工資補貼合共涉及約405億元，涵蓋接近138,000名僱主及承諾受薪僱員總人數超過175萬。扣除因不符合申請資格而不獲批補貼的12,500名申請者，「保就業」計劃秘書處已完成處理近九成收到的僱主申請。

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收229宗舉報 抽查190間僱主機構

自「保就業」計劃秘書處於六月二十二日上載已領取工資補貼的僱主名單起至昨日（28日）為止，秘書處共收到229宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數及／或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。秘書處及代理人正積極跟進個案，而政策創新與統籌辦事處成立的覆檢小組會檢視每一宗舉報個案的調查報告，在完成調查後會通知舉報人有關結果。另外，「保就業」計劃秘書處及／或其代理人抽查月190間僱主機構。

「保就業」計劃秘書處正處理餘下約18,300份申請的審批工作。秘書處提醒，「保就業」計劃代理人早前已透過電郵要求未補交正確銀行及／或強積金戶口資料的僱主盡快向代理人補交資料。秘書處已透過短訊及電郵逐一提醒相關僱主須於7月31日或之前補交資料，以期在八月初完成第一期計劃的審批工作及開展第二期籌備工作。