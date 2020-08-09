新冠肺炎｜住所全覽　康城站三屋苑有新患者　太古城唐宮再多2人

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨（8日）公布前日（7日）新增69宗個案，累計確診數字衝破4,000大關。衞生防護中心昨晚更新確診者住所資料，顯示有3名新確診者都居於港鐵康城站一帶的中產住宅，分別居於晉海、領都、峻瀅，當中居於峻瀅的個患者，是直銷公司Star Global群組的一名22歲女子。 另外，有患者住在深水埗區的星匯居，也有患者住在黃埔花園3期翠楊苑，亦有兩名患者居於太古城金殿臺唐宮閣，另有一人住在順利紀律部隊宿舍。 此外，九龍城區的隆基大樓D座和深水埗區的白田邨麗田樓都各增3宗個案。

晉海領都各增一患者 Star Global群組一成員居峻瀅

根據當局公布最新資料，有三名新確診者同樣住在康城站一帶的中產住宅。一名52歲男子（第3965宗個案）住在日出康城晉海5B座，他於7月30日發病，8月8日才確診。而一名38歲女子（第3982宗個案）住在日出康城領都6座，她沒有病徵，同在8日確診。至於直銷公司Star Global群組一名22歲女子（第4002宗個案）就住在峻瀅6座，與日出康城相隔了一條環保大道。

一名54歲女子（第3972宗）住在順利紀律部隊宿舍6座。 （資料圖片）

順利紀律部隊宿舍再增一宗

另外，33歲確診男子（第3956宗）居於深水埗區的星匯居1座，68歲女子（第39741宗）住在黃埔花園3期翠楊苑1座；另有兩名患者居於太古城金殿臺唐宮閣，分別是一名21歲男子（第3958宗）和一名52歲女子（第3971宗），此前尚有一名57歲男子（第3641宗）在上周二（4日）列為確診，他是未有源頭個案，另二人屬與本地個案有流行病學關連，料三人有關連。

另外，一名54歲女子（第3972宗）住在順利紀律部隊宿舍6座，她於本月1日出現病徵，昨列為確診。該宿舍在近14天也有4宗個案，不過都是住在第5座，未知這些個案有無關連。

土瓜灣隆基大樓及白田邨麗田樓各疑有家庭成員集體確診

此外，九龍城區的土瓜灣隆基大樓D座和深水埗區的白田邨麗田樓都各增3宗個案。住在隆基大樓D座的是39歲男子、4歲男童和6歲女童（第3997、3998、3999宗），而該大廈早前有另一宗個案，是一名27歲女子（第3738宗），未知4人是否屬於同一家庭。

至於白田邨麗田樓的新增個案是43歲女子、15歲女童和10歲男童（第3985、3986、3987宗），該大廈早前有兩宗無源頭的本地感染個案，分別是21歲男子（第3356宗）、45歲男子（第3623宗），從當局公布的資料，無法得知最新確診的3人與早前確診的哪人有關。

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+ 73 + 72 + 71

印度返港輸入個案患者居長康邨

值得注意的是，當局在記者會上指，第3944宗個案是印度返港的輸入個案，但晚上公布的資料卻指這名40歲女子居於葵青區長康邨康榮樓。

另外，伊利沙伯醫院確診的人事部文員，其個案編號是4007， 她是一名33歲女子，根據衞生署資料，她與第4006宗個案（65歲女子）被列入屬上水屠房群組，二人都住在屯門友愛邨愛暉樓，該大廈早前也有2人確診，同屬上水屠房群組，分別是一名36歲男子和71歲男子（第3284、3285宗）。至於確診的中醫師謝思理，他的住所及工作地點同樣在九龍旺角道97號華懋王子大廈。

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