新冠肺炎｜患者曾到食肆增25間　旺角蘇媽蘇媽、IFC翡翠拉麵上榜

新冠肺炎疫情持續。衞生署周六（8日）晚更新確診個案行程，新增25間食肆有患者足跡，遍布全港，其中多間連鎖食肆再有分店上榜，如「薩莉亞意式餐廳」的大埔大元街市及荃灣荃薈分店；位於IFC的「翡翠拉麵小籠包」繼3月上榜後，今再有確診者足跡；另外旺角上海街618號的「蘇媽．蘇媽馬來西亞茶餐室」首上榜。

麥當勞、大快活、薩莉亞意式餐廳共7分店上榜

截至周六晚最新公布的確診個案行程，對比發現新增25間食肆有患者足跡，遍布全港，其中多間連鎖食肆再有分店上榜，如「薩莉亞意式餐廳」的大埔大元街市及荃灣荃薈分店，「大快活」有3間分店上榜，包括位於黃大仙中心南館、粉嶺帝庭軒購物商場及九龍站圓方。有4間麥當勞分店，包括位於葵青石蔭商場、元朗朗屏商場、觀塘鱷魚恤中心及東涌東薈城。

位於IFC的「翡翠拉麵小籠包」繼3月上榜後，今再有確診者足跡。油尖旺宏貿發展大廈必勝客、沙田第一城牛八和牛燒肉屋牛八和牛燒肉屋、新城市廣場Pizza Express等，亦曾有患者在潛伏期光顧。至於首次上榜的有位於旺角上海街618號的「蘇媽．蘇媽馬來西亞茶餐室」，及位於新城市廣場3期的「炙・宴」等。

沙田第一城女患者曾光顧區內三食肆

據最新新增的患者行蹤資料，患者編號3619的30歲女子有更多行程公布，她居於沙田第一城1座，在潛伏期內到訪10個地方，主要活動範圍在沙田、灣仔、黃大仙及油尖旺，有商場、商廈、酒店、食肆，如在新城市廣場曾光顧「炙・宴」、「Pizza Express」，在第一城光顧牛八和 牛燒肉屋，她並曾到灣仔柏寧酒店。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼