新冠肺炎｜港鐵九龍灣車廠一個月內4人染疫　研全廠自願檢測

本港第三波疫情持續嚴峻，衞生署今日（8日）公布新增69宗確診，其中30宗源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，港鐵九龍灣車廠有小型爆發，涉及4至5宗個案，包括外判司機。 港鐵公布，由2月至今公司累計有8宗確診個案，當中4人在九龍灣車廠工作，在近一個月內染疫；除了一人疑家屬感染外，其他三宗感染源頭未明。另九龍灣總部15樓有一名車務部後勤員工染疫。 港鐵稱會繼續與衞生防護中心保持緊密聯絡，了解當局指「車廠發生小型爆發」的說法，並會研究如何配合當局為九龍灣車廠所有員工進行的自願性檢測。

港鐵公布，一名承辦商員工昨日初步確診，患者於九龍灣車廠基建維修部工作，未找到感染源頭，正在等待入院。港鐵表示，除了該員工的密切接觸者仍未有測試結果外，其他全部檢測都呈陰性。

九龍灣車廠第一宗確診於7月19日 指源頭自家屬

港鐵指根據記錄，公司由2月至今錄得8宗員工確診個案。首宗個案是2月25日旺角東站車務部員工，感染源頭為確診家屬。之後直至7月19日才接獲通知出現第二宗，患者為九龍灣車廠列車維修工地的一名承辦商員工，感染源頭都是確診家屬。其後屯門車廠及將軍澳線車站，分別有維修技工及維修學徒染疫。

車廠7月中下旬起陸續有確診個案未知源頭

7月29日、30日，九龍灣車廠分別出現確診個案，兩宗均為列車維修工場的技工，感染源頭均屬未知。至本月7月，九龍灣車廠再多一名未知感染源頭的確診個案，為基建維修部的承辦商員工，現正等待入院。

另外，8月4日一名在九龍灣總部大樓上班的南務部後勤人員亦確診，指由家屬傳染。即由2月至今，港鐵共有8宗員工確診事件，其中5宗感染源頭指是「家屬確診」。目前未知源頭的3宗個案均涉及九龍灣車廠。

港鐵至今有8宗確診個案。（港鐵提供資料）

向衞生防護中心了解「車廠發生小型爆發」說法

港鐵表示，除了一宗涉及於九龍灣車廠列車維修工場同組工作的兩名員工外，其餘均屬於不同工作崗位於不同地點工作，「確診時間亦不同，有些與其家人確診有關 ，而這些個案的密切接觸者。」

港鐵指，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯絡，了解當局指「車廠發生小型爆發」的說法，及尋求進一步建議；為審慎起見，會研究如何配合當局為九龍灣車廠所有員工進行的自願性檢測。

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