新冠肺炎｜廣華病人第3次檢測「陰轉陽」　8同房病人列緊密接觸者

第三波新冠肺炎疫情持續，再有病人入住外科病房後才確診。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（9日）表示，一名有病徵的70歲男病人，於8月3日入院，先後兩次接受檢測，結果均為陰性，一度轉入普通外科病房。不過病人之後情況再惡化，到昨日（8日）再接受檢測，結果出現陽性。劉估計，病人可能入院前已感染，或因病毒量未夠高，以致最初兩次檢測時，均出現陰性，認為病房感染機會不大。他續指，有8名同病房的病人，已被列為密切接觸者。 劉家獻又指，早前確診的第3714宗病人，於7月22至29日同樣入住於廣華醫院，有7名病人為其密切接觸者，當中1有一人今早檢測時，結果為陽性。

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劉家獻表示，一名有長期病患的70歲男病人，由於有發燒、肚痛、嘔吐等徵狀，於8月3日入住廣華監察病房，不過接受檢測後，結果為陰性。他續指，病人在8月4日時情況不穩定，一度入住深切治療部；8月5日再轉入監察病房，並再接受檢測，但同樣為陰性。

劉家獻續指，到8月6日，病人情況改善，轉入普通外科病房治療，惟之後出現發燒、喉嚨痛，於8月8日又轉到監察病房，並接受第三次測試，結果顯示為陽性。他指出，有8名在同在外科病房的病人，被列為密切接觸，當中7人仍在院隔離檢疫，另1人已出院，衞生防護中心會跟進。另外，並沒有醫護被列為密切接觸者。

對於為何3次檢測方出現陽性，劉家獻估計，可能病人當時初病發，病毒量不高，仍在潛伏期，抽取的樣本沒有病毒。他稱，由於外科病房的床與床之間有足夠空位，換氣亦足夠，而且病人都有妥當戴上口罩，故認為病人可能入院前已感染，病房感染機會不大。

除了上述個案，劉家獻指，8月4日確診的第3714宗81歲男病人，在7月22至29日曾入住廣華醫院，有7名病人列為緊密接觸者，當中5人在廣華隔離病房接受檢疫和治療。他續指，其中一名被列為密切接觸者的75歲男病人，原於7月22日已因跌傷而入住廣華，7月30日到聖母醫院接受康復治療；但由於入住廣華期間，與第3714宗病人入住同一病格，故8月4 日重新入住廣華監察病房。劉指，該名75歲病人昨晚發燒，經檢測後今日發現呈陽性，正調查是否與第3714宗病人有關，之後作基因排序。