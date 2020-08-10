新冠肺炎｜政府免費為孕婦檢測未見大排長龍　準媽媽：求個安心

疫情持續，過去亦有數宗孕婦確診個案。政府今日開始，由民政事務總署聯同仁濟醫院，為全港孕婦提供一次免費自願病毒檢測服務，名額5,000個，為期一星期。 不過計劃反應冷清，部份自取檢測工具地點都未見大排長龍，有準媽媽前來領取檢測工具時，表明希望「求個安心」，因為倘若醫院要求出示陰性證明時，也可以提早準備。

早上8時許，已有2人等候派發。（陳浠文攝）

記者今早來到「孕婦檢測計劃」11個檢測工具領取地點之一的仁濟醫院鄧碧雲紀念長者鄰舍中心觀察，8時許已有2人等候派發，但未見有人龍。有市民指，等候時間比想像中快，「原本以為會排晒長龍」。截止中午，只有9人拿取。

職員向市民講解採樣方法。（陳浠文攝）

林先生的妻子現懷孕31周，參加是次計劃為求安心。他指，原以為是採用深喉唾液測試，但是次計劃卻是咽拭子測試，即使職員清楚講解取樣方法，仍對於這項測試有所保留，擔心未必準確拿取樣本，但都會去嘗試。他坦言，本來沒考慮去自費做檢測，因為檢測費用高昂，而且價錢不一，「平至八百幾，貴至三千蚊」，寧願將錢留給即將出世的小朋友。

懷孕19周的李女士透過網上的媽媽群組得悉是次檢測計劃，故前來取檢測工具，希望「求個安心」，倘若醫院要求出示陰性證明也可以提早準備。她指，職員有向她講解取樣方法，會嘗試能否準確採取樣本。她又稱，如果沒有免費計劃，自己未必會提早去做測試。