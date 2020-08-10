新冠肺炎｜交通業免費檢測擴大　周二起涵蓋港鐵、渡輪及電車僱員

運輸署公布擴大為公共交通服務從業員提供的新型冠狀病毒檢測計劃，除了的士及小巴司機外，渡輪營辦商、港鐵及電車公司的僱員，明日（11日）起，可自願接受免費病毒檢測。 渡輪公司員工可到4個指定派發點取檢測套裝，自行採樣並交回收集點，而港鐵及電車公司則會由該公司負責派發及收集樣本。

運輸署表示，由明日起，將新型冠狀病毒檢測服務擴展至渡輪營辦商、香港鐵路有限公司（港鐵公司）及香港電車有限公司（電車公司）的僱員。

渡輪公司僱員毋須預約 自行到派發點取檢測套裝

渡輪營辦商的僱員可無需預約，直接在指定時段到指定的派發點向檢測承辦商索取檢測套裝，並在自行採集咽喉拭子樣本後盡快將樣本瓶交回收集點，檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測。如的士及公共小巴司機未有在上兩輪做檢測，亦可前往指定地點索取檢測套裝參與檢測。

持有有效渡輪營辦商職員證或由渡輪營辦商發出信函的員工，及持有效的士或公共小巴司機證的司機，可攜同有效香港居民身份證，在指定時段到檢測套裝派發點即場登記及索取檢測套裝。

港鐵、電車公司將自行派檢測套裝予僱員

至於港鐵公司及電車公司，則由檢測承辦商向公司提供檢測套裝，公司會安排向其車務員工派發及收集檢測套裝，並會安排檢測承辦商收集員工的樣本瓶以進行檢測。

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運輸署指，檢測屬自願性質，費用全免。檢測承辦商不會備存參與者的個人資料。如檢測樣本呈陽性，序號屬的士或公共小巴司機，或渡輪營辦商的僱員，運輸署會將有關參與者的資料轉交衞生防護中心跟進；如屬港鐵公司或電車公司的員工，運輸署則會通知有關公司，由公司將其員工的資料直接交予衞生防護中心跟進。

每名參與者只可透過計劃做一次檢測，如的士或公共小巴司機已透過上兩輪計劃進行檢測，無需重複參與是次服務。

運輸署呼籲渡輪營辦商、港鐡公司及電車公司的僱員、的士及公共小巴司機積極參加檢測，保障公眾健康及減低社區傳播的風險。有關檢測服務的詳情，請參閱運輸署網頁（www.td.gov.hk）。