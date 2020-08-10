出租公屋、綠置居供應量　2024/25年僅5500伙　創五年新低

房委會更新最新的公營房屋建設計劃，料2024/25年度的公屋建設量只得1.34萬伙，當中出租公屋或綠置居更只得5,500伙，是五年度中最低，只佔供應目標26%。相反，同年的其他資助出售單位供應量，創五年新高，達7,900伙，但整體供應量卻繼續不達長策目標。 公屋聯會擔心，未來公屋供應或出現斷層，促請政府加快新發展區興建公營房屋單位。

房委會預料，出租公屋或綠置居供應量在2024/25年只得5,500伙。（資料圖片／張浩維攝）

房委會預料，在2020/21至2024/25期間，未來五年的供應量合共95,200伙，當中出租公屋或綠置居有67,100伙；其他資助出售單位則28,100伙。

出租公屋或綠置居供應量 只佔目標兩成

至於最新預測的2024/25年度，該年度的供應量僅只得13,400伙，當中出租公屋或綠置居更只得5,500伙，創五年度最低。若比較《長遠房屋策略》每年目標的21,000伙，只佔供應目標26%。

而在2023/24期間，當年出租公屋或綠置居的供應量，亦較早前預測少1,000伙，現時預測只得21,500伙。

資助出售單位供應量創新高 惟仍不達標

雖然在2024/25期間，出租公屋或綠置居的供應量大跌，但其他資助出售單位卻達7,900伙，創五年新高，但供應量繼續不達標，不及《長遠房屋策略》目標中每年9,100伙。

公屋聯會：擔心未來公屋供應斷層

公屋聯會指出，出租公屋或綠置居供應量，在2024/25年中，只得5,500伙，只佔供應目標的26%，更是未來五年供應中的新低，擔心未來公屋供應或出現斷層，並進一步延長公屋輪候時間。該會促請政府加快新發展區興建公營房屋單位，避免斷層出現。