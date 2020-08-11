01專訪｜鄧炳強︰歡迎30歲以上投考警隊　有工作經驗貢獻多元化

近月警隊招聘廣告開宗明義歡迎30歲以上人士投考，警務處處長鄧炳強周一（10日）接受《香港01》專訪時表示，受去年反修例影響，招募方面遇到困難，認為其中「起底」是因素之一，但指今年4月至7月的投考人數回升兩成多，輔警人數亦多了接近一倍。 他指招聘警務人員從無年齡限制，加上現時退休年齡由55歲延長到60歲，認為「以往推廣集中在讀完書比較多些，我們都發覺在社會上有工作經驗，對於我們警隊的貢獻比較大、多元化。」

警務處處長鄧炳強接受《香港01》專訪。（李澤彤攝）

4至7月投考人數回升 投考輔警倍增

鄧炳強表示，受去年反修例影響，招募方面遇到困難，整體人數下跌，「可能好多想加入警隊的人，知道警隊原來這麼大壓力，會被人起底，面對這麼多危險，要想清楚、想想先。」他透露，今年4月至7月的投考人數回升兩成多，「輔警人數亦多了接近一倍，反映好多有志服務警隊，出來工作過、思想比較成熟的，好想幫到手。」

警方早前拍片鼓勵30歲以上人士投考警隊，他指，「一向都無年齡限制，除了一些剛剛出來讀完書之外，現在希望擴大一些出來工作過、有些經驗的，最主要現在退休年齡由55歲延長到60歲，都仍可以有比較長的服務年資，出來工作過的人加入警隊，相對會成熟點、處事不同，需要吸納不同的人加入警隊。」

鄧炳強續指，「請人主要力看能力、態度、是否同我們價值觀一致，如果同做警察的價值觀不一致的，他都好辛苦。」他指延長退休年齡，有助吸納已投身社會者加入，「以前55歲退休，30歲（加入）得25年（服務），以往推廣集中在讀完書比較多些，我們都發覺呢，在社會上有工作經驗，對於我們警隊的貢獻比較大、多元化。」

警務處處長鄧炳強接受《香港01》專訪。（李澤彤攝）

警有後備方案 應對美國禁賣武器裝備

引入裝備方面，他透露目前主要引入非致命武器，包括催淚水劑槍及胡椒球彈手槍，現正在試行階段，至於一直有指警方將引入「網槍」、「電槍」，鄧炳強指「都是研究階段」。就美國禁止向港警出口武器裝備，被問到是否會改採用內地生產，鄧炳強僅透露有後備方案。