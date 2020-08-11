【新冠肺炎】政府高官要對市民處境有所認識

政府上月因應疫情反彈而實施食肆全日禁堂食，結果引發民憤，並在兩日後恢復食肆日間堂食。食物及衞生局長陳肇始最近接受訪問時重提舊事，聲稱：「我們（當初）覺得，可能好多人都可以在家工作，但原來禁堂食才發現好多人還要上班。」此番「離地」言論無可避免引起輿論訕笑。但仔細一想，香港人與其取笑這些庸官，倒不如為政府的不食人間煙火和無常識而感到可悲。這個政府連一件相對簡單的事也辦得一蹋糊塗，我們又怎能相信它能在更複雜的民生議題上急市民所急？

疫情持續了超過半年，港府在過程中接連犯錯：先是口罩供應不足令市面人心惶惶，繼而檢測能力遲遲未有提升，導致未能及早識別隱型患者，上月還因豁免檢疫安排的漏洞而引發第三波疫情。香港自詡國際大都會，但抗疫表現遠遜台灣、韓國，甚至比不上澳門。應該說，陳肇始和其他相關政策局的主事官員實在難撇責任。

單以食肆全日禁堂食而言，它不算特別複雜——只要看看新聞就知道，許多僱主在推行居家工作上，沒有第一、第二波疫情時那麼積極，因此食肆全日禁堂食是很難執行的。或許，政府高估了僱主對員工的關顧，以為他們會把員工的安全置於企業盈利之上；又或許，政府誤以為「打工仔」都懂得自備午飯，不知道許多香港人習慣了外出用膳。上述兩個情況都反映政府不諳民情，以致政策總是難以圓融，做不到國家主席習近平所說的「精準施策」。

香港社會不平等

如果可以一葉知秋，政府連小事都辦不好，或許正反映官員不清楚社會不平等之嚴重。同一個疫情，對不同階層、不同背景的市民有不同打擊；同一個政策，對白領和藍領的影響可以截然不同。在防疫上，官員若然不能理解基層的需要我們憑什麼相信政府可以處理好房屋、醫療、安老等非常複雜，需要重組既得利益的民生問題？社會在這些問題上的不平等更嚴重，本應收窄差距的官員會否反而在加深問題？

當然，疫情總會結束，市民總可恢復正常生活。但香港不只要抗疫，更需要善治，解決經濟和民生的老問題。市民對一眾官員，還可以有期待嗎？