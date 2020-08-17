IVE學生為長者設計U型隔氣彎管自動補水器　市建局物業或應用

面對新冠肺炎疫情，不少市民都憂慮重演當年沙士淘大花園的情況，擔心病毒會透過U型隔氣彎管傳播。IVE 青衣分校土木工程高級文憑三位學生周偉強、曾琮淞及陳亮均，連同建造工程系講師洪健豪，一同設計出U 型隔氣彎管自動補水器，方便行動不便的長者為隔氣彎管重複注水，不用他們艱辛地彎腰倒。 此設計獲市建局夥拍香港專業教育學院 (IVE)及香港知專設計學院(HKDI)合辦的「創意工程及建築設計比賽」金獎及最佳智能設計獎，並取得最佳展品或數碼展品暨簡報設計獎。市建局指，將於安置大廈中試用新設計，並視乎成果再決定如何應用於旗下住宅項目。

學生團隊及講師展出其設計成果，盼設計能為長者及廣大市民的生活帶來便利。

三位得獎學生早前到土瓜灣舊區視察，留意到大部分長者對於U型隔氣彎管沒有其概念，他們更不清楚每星期需要將清水倒入所有排水口，以確保隔氣彎管有足夠儲水。此外，長者居所的廁所空間狹窄，對身體狀況欠佳的長者來說，人手為隔氣彎管重複注水可能會造成生活上的不便。因此，他們希望透過這項設計，幫助長者提升家居衛生水平。

超聲波感應器便量度水管儲水量

「自動補水器」主要由兩部分組成，分別是超聲波感應器及連接儲水格的電子注水 器。用家只需將「自動補水器」放置於 U 型隔氣彎管的排水渠口上，「自動補水器」 的超聲波感應器便會向管內的儲水發出超聲波，並通過計算超聲波碰到水面後反射回感應器的時間，量度管內儲水量是否達致安全水平。若超聲波感應器偵察到儲水量低於安全水平，「自動補水器」便會自動啟動電子注水器，將儲水格內的清水注入隔氣彎管，令管內儲水量回復至安全水平，確保隔氣彎管能夠時刻發揮阻隔病菌的功能。在使用「自動補水器」下，用家只需每3至4星期為「自動補水器」的儲水格補充儲水，裝置便可以發揮24小時監測隔氣彎管儲水及自動注水功能。

圖為U 型隔氣彎管自動補水器。（圖片由受訪者提供）

市建局將借出轄下安置大廈一個空置單位，交由學生團隊為「自動補水器」進行實地測試，並就裝置的功能和體積作進一步優化，以適應住宅單位內部的實際環境，落實應用。未來亦將視乎學生的研發成果，未來研究於轄下物業的單位採用這項新裝置， 以科技提升居住質素。